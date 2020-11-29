От COVID-19 может быть меньше потерь, чем от других болезней, – врач

Главная опасность эпидемии коронавируса в Украине заключается в том, что без надлежащей медицинской помощи остаются больные с кардиологическими и онкологическими заболеваниями.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "Я смотрю, что от коронавируса, видимо, будет меньше потерь, чем от других болезней, которые сейчас просто заброшены", – подчеркнула она.

"Люди не могут сделать какие-то оперативные вещи – то хирургов нет, то у них какой-то не тот график, то вообще надо неизвестно куда ехать. Я уже не говорю о кардиологической патологии, которая очень критична. Или, например, онкологическая", – сказала медик.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com.

Как писал OBOZREVATEL: