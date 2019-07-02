От Чернобыля – к здоровью нации: 13 впечатляющих фактов о йододефиците

Если бы мини-сериал "Чернобыль" еще не создали – его стоило бы придумать. Именно он стал крайне действенным средством привлечения внимания к одной из наиболее распространенных и довольно опасных проблем, с которой сейчас столкнулось человечество – йододефициту. Ведь именно йод в организме является самым действенным средством для нейтрализации радиоактивного облучения организма. И кто знает, сколько жизней удалось бы спасти, если бы советская власть с первых секунд после взрыва на ЧАЭС выбрала не тактику замалчивания, а немедленно начала комплекс мероприятий по защите людей от радиации в масштабах всего СССР.

OBOZREVATEL собрал впечатляющие факты о том, что такое йододефицит, какие угрозы он несет и как же защититься от радиоактивного излучения и заболеваний, спровоцированных нехваткой йода в организме.

Кадр из сериала "Чернобыль"

Факт 1. Связь между дефицитом йода в организме и целым рядом спровоцированных им заболеваний окончательно установлена была только в 1983 году. Тогда Всемирная организация здравоохранения даже ввела в оборот новый термин – "йододефицитные заболевания", куда вошел целый спектр расстройств, обусловленных йодной недостаточностью. Кроме заболеваний щитовидной железы, которая является основным потребителем йода в организме человека, этот термин охватывает также ряд гормональных нарушений, которые прямо или косвенно связаны с нехваткой йода.

Факт 2. Проблема йододефицита актуальна для большинства стран мира, в частности, для Европы. Даже в Великобритании и Турции, где действуют общегосударственные программы йодирования соли, сохраняется риск недостаточного его потребления беременными женщинами или теми, кто только планирует беременность.

Факт 3. Легкий или умеренный йодный дефицит у женщины во время беременности и грудного вскармливания грозит ухудшением развития мозга плода, нейрокогнитивных функций и может уменьшить IQ ребенка.

Факт 4. Йодированная соль может улучшить ситуацию с потреблением йода, но отдельные категории населения – как то дети (особенно – от момента зачатия до 2 лет) или беременные женщины – все равно остаются уязвимыми к возникновению йододефицита. По отдельным оценкам, до 50% новорожденных в Европе испытывают дефицита йода.

Факт 5. Украина – одна из немногих стран мира, где на государственном уровне до сих пор не предпринимается никаких мер для решения проблемы йододефицита. По уровню обеспечения йодом мы занимаем чуть ли не последние позиции в мире – и имеем ситуацию на уровне отсталых стран Африканского континента. И это - несмотря на то, что именно наша страна больше всего страдает от последствий аварии на ЧАЭС. Таким образом, власти уже независимой Украины в какой-то степени копируют действия руководства СССР, которое замалчивало сам факт Чернобыльской катастрофы – и даже уже вынужденно признав его перед миром, оно не позаботилось о том, чтобы рекомендовать собственным гражданам соблюдать элементарные правила безопасности – и в обязательном порядке принимать йодсодержащие препараты.

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Факт 6. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенному в 2012 году, менее половины украинских детей в возрасте от 3 до 5 лет имеют определенные проблемы с грамотностью и способностью считать.

Факт 7. Дефицит йода внутриутробно или в первые годы жизни является одной из ключевых причин возникновения умственной отсталости. Так, в США, где не хватало природного йода, средний IQ людей, родившихся до введения йодной профилактики, был на 15 пунктов ниже IQ рожденных после ее введения.

Факт 8. По данным ВОЗ по уровню решения проблемы йододефицита Украина занимает сто двадцать пятое место из 130. Хуже ситуация - только в Пакистане, Гамбии, Гвинеи-Бисау и на Гаити. Только 18% украинского населения потребляют йодированную соль, что является худшим показателем в Европе.

Факт 9. У каждого 8-го ребенка в Украине диагностируют зоб. Зобная эндемия, провоцируемая йодным дефицитом, усиливает риск возникновения гипотиреоза, кретинизма и тяжелых нарушений физического и психического развития.

Факт 10. Главным социальным последствием йододефицита является нарушение репродуктивной функции женщин. Недостаток йода приводит к выкидышам, мертворождению, врожденным аномалиям, высокой перинатальной смертности, смертности детей первого года жизни, кретинизму, умственной отсталости, глухонемоте, параличу конечностей, косоглазию; у новорожденных детей вызывает психомоторные расстройства, неонатальный зоб, неонатальный гипотиреоз, у детей и подростков – зоб, ювенильный гипотиреоз, нарушение интеллекта, отставание физического развития; у взрослых - зоб и его осложнения (гипотиреоз, нарушения интеллекта, йод-индуцированный гипотиреоз и т.д.)

Кадр из сериала "Чернобыль"

Факт 11. Удовлетворить потребность организма в йоде можно с помощью препаратов с содержанием йода. Впрочем, лучше употреблять йод в комплексе с селеном, поскольку науке известны случаи, когда монопрепараты йода могут не улучшать состояние щитовидной железы, а наоборот – раздражать ее. Селен же помогает йоду правильно делать свое дело.

Факт 12. Впервые в мире объединили йод и селен в одном препарате именно украинские фармацевты. Их препарат "ЙоСен" в течение определенного времени оставался единственным комбинированным препаратом йода и селена в мире – идо сих пор остается единственным на украинском фармацевтическом рынке. К тому же, в отличие от монопрепаратов йода, которые можно приобрести в аптеках нашей страны, "ЙоСен" выпускается в трех формах – для детей дошкольного и школьного возраста, для взрослых и для беременных и кормящих грудью мам. Каждая из форм содержит именно такие дозы активных веществ, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для каждой из этих групп населения – и оптимально покрывают потребность организма в йоде.

Факт 13. Именно компания, выпускающая "ЙоСен", выступила главным спонсором трансляции сериала "Чернобыль" в Украине.

Поэтому употребляйте йод, защищайтесь от воздействия радиации и пагубных последствий йододефицита – и будьте здоровы!

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