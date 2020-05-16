Пляжи пустые, а в санатории хотят согнать пенсионеров. Почему в Крыму сорван курортный сезон

В Крыму фактически сорвано начало курортного сезона из-за коронавируса. Владельцы апартаментов и гостиниц говорят, что в июне туристов почти не будет. А "власти" полуострова собираются заполнить пустующие пансионаты и санатории самими крымчанами.

Подробнее о сезоне в Крыму читайте в материале OBOZREVATEL.

Инфекцию завозят из России

На майские праздники все пляжи, набережные полуострова, несмотря на солнечную погоду, пустовали.

До 1 июня в Крыму введен карантин, все гостиницы и санатории полуострова закрыты. Подходы к морю охраняют даже казаки. Откроются ли гостиницы и пляжи с июня – неизвестно. Несмотря на то, что карантинные меры на полуострове смягчаются, каждый день тут находят все новые и новые случаи короновируса.

Пустые набережные Скриншот

Причем очень часто инфекцию на полуостров завозят из России. Так, недавно в Саках обнаружили целую семью, зараженную COVID-19. Все они вернулись из Москвы, где проходили лечение в клинике. Уже в Крыму у них появились первые симптомы, и они обратились к врачу.

Подобный случай обнаружили в Феодосии. Крымчанка тоже приехала из России, обратилась к врачу, и анализ на коронавирус дал положительный результат.

Все, кто бронировал, отказались

Сами жители полуострова, которые сдают жилье туристам, владельцы небольших апартаментов и гостиниц в панике – они считают, что этот туристический сезон уже сорван, и если им удастся хоть что-то заработать во второй половине лета, то это будет счастье.

Пустые набережные Скриншот

"У меня на майские заказывали жилье еще зимой. Но как только начался этот коронавирус, то все отказались, и мне бронь пришлось возвращать из собственного кармана. Единицы сказали, что приедут летом, и за эту же цену", – жалуется жительница Ялты, Галина, которая сдает апартаменты.

Владелец частной гостиницы в Алуште Александр считает, что даже если с 1 июня снимут карантин, туристы все равно не поедут.

"Все планируют отпуск заранее. А тут еще ничего не понятно. Июнь и так у нас не самый лучший сезон, то море холодное, то шторм. Никто не приедет в июне. Сейчас звонят и договариваются в лучшем случае на июль и август. И то я беру минимальную предоплату. Сказать, что у меня все расписано, будет неправдой. Из 20 номеров разве что четверть занята", – говорит Александр.

Анна Сергеевна, которая сдает жилье туристам рассказывает, что у нее все, кто бронировал комнаты на июнь, отказались.

"Они даже не хотят переписывать бронь на июль или август. У кого-то отпуск только в июне и с работы не отпустят, другие боятся. Думаю, в этом году ничего не заработаю", – жалуется женщина.

РИА Крым

Нашли выход: всех крымчан – в санатории

Некоторые гостиницы, чтобы заманить туристов, уже предлагают оплатить бензин за дорогу на полуостров. Но даже это пока не срабатывает

В санаториях о перспективах на сезон говорят неохотно. "Если карантин снимут, то люди приедут. Другое дело, какие будут ограничения. Сколько человек можно будет селить, мы еще не знаем. Но к сезону готовимся, все моем, убираем", – сказали в санатории "Алушта".

"Крымские власти" нашли свой рецепт решения проблемы. Они объявили, что на июнь во все санатории и пансионаты заселят отдыхать 500 тысяч жителей полуострова, в первую очередь, пенсионеров. Отдых оплатят из бюджета.

twitter/krimrt

"Может, люди и отдохнут хотя бы две недели. Вот только кто будет их в этих санаториях и пансионатах обслуживать? Ведь сотрудники тоже крымчане и имеют право на отдых", – смеется житель Керчи Виктор Жилин.

Тех, кто зарабатывает на туристах, такое решение не удовлетворяет. "Ну а сувениры, магнитики жители Крыма у нас тоже будут покупать? Или они придут на базар в Ялте и купят черешню и клубнику по московским ценам? Может, они в рестораны и бары на набережной сходят, где цены в три раза выше, на каруселях покатаются, на экскурсии сходят? Что делать тем, кто на туристическом бизнесе зарабатывает?" – возмущается жительница Большой Ялты Виктория, которая торгует сувенирами.