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16 мая • обновлено в 16:59
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Марина Петик
Марина Петик
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Пляжи пустые, а в санатории хотят согнать пенсионеров. Почему в Крыму сорван курортный сезон

86.4т
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В Крыму фактически сорвано начало курортного сезона из-за коронавируса. Владельцы апартаментов и гостиниц говорят, что в июне туристов почти не будет. А "власти" полуострова собираются заполнить пустующие пансионаты и санатории самими крымчанами.

Подробнее о сезоне в Крыму читайте в материале OBOZREVATEL.

Инфекцию завозят из России

На майские праздники все пляжи, набережные полуострова, несмотря на солнечную погоду, пустовали.

До 1 июня в Крыму введен карантин, все гостиницы и санатории полуострова закрыты. Подходы к морю охраняют даже казаки. Откроются ли гостиницы и пляжи с июня – неизвестно. Несмотря на то, что карантинные меры на полуострове смягчаются, каждый день тут находят все новые и новые случаи короновируса.

Пустые набережные

Пустые набережные

Скриншот

Причем очень часто инфекцию на полуостров завозят из России. Так, недавно в Саках обнаружили целую семью, зараженную COVID-19. Все они вернулись из Москвы, где проходили лечение в клинике. Уже в Крыму у них появились первые симптомы, и они обратились к врачу.

Подобный случай обнаружили в Феодосии. Крымчанка тоже приехала из России, обратилась к врачу, и анализ на коронавирус дал положительный результат.

Все, кто бронировал, отказались

Сами жители полуострова, которые сдают жилье туристам, владельцы небольших апартаментов и гостиниц в панике – они считают, что этот туристический сезон уже сорван, и если им удастся хоть что-то заработать во второй половине лета, то это будет счастье.

Пустые набережные

Пустые набережные

Скриншот

"У меня на майские заказывали жилье еще зимой. Но как только начался этот коронавирус, то все отказались, и мне бронь пришлось возвращать из собственного кармана. Единицы сказали, что приедут летом, и за эту же цену", – жалуется жительница Ялты, Галина, которая сдает апартаменты.

Владелец частной гостиницы в Алуште Александр считает, что даже если с 1 июня снимут карантин, туристы все равно не поедут.

"Все планируют отпуск заранее. А тут еще ничего не понятно. Июнь и так у нас не самый лучший сезон, то море холодное, то шторм. Никто не приедет в июне. Сейчас звонят и договариваются в лучшем случае на июль и август. И то я беру минимальную предоплату. Сказать, что у меня все расписано, будет неправдой. Из 20 номеров разве что четверть занята", – говорит Александр.

Анна Сергеевна, которая сдает жилье туристам рассказывает, что у нее все, кто бронировал комнаты на июнь, отказались.

"Они даже не хотят переписывать бронь на июль или август. У кого-то отпуск только в июне и с работы не отпустят, другие боятся. Думаю, в этом году ничего не заработаю", – жалуется женщина.

Пляжи пустые, а в санатории хотят согнать пенсионеров. Почему в Крыму сорван курортный сезон

РИА Крым

Нашли выход: всех крымчан – в санатории

Некоторые гостиницы, чтобы заманить туристов, уже предлагают оплатить бензин за дорогу на полуостров. Но даже это пока не срабатывает

В санаториях о перспективах на сезон говорят неохотно. "Если карантин снимут, то люди приедут. Другое дело, какие будут ограничения. Сколько человек можно будет селить, мы еще не знаем. Но к сезону готовимся, все моем, убираем", – сказали в санатории "Алушта".

"Крымские власти" нашли свой рецепт решения проблемы. Они объявили, что на июнь во все санатории и пансионаты заселят отдыхать 500 тысяч жителей полуострова, в первую очередь, пенсионеров. Отдых оплатят из бюджета.

Пляжи пустые, а в санатории хотят согнать пенсионеров. Почему в Крыму сорван курортный сезон

twitter/krimrt

"Может, люди и отдохнут хотя бы две недели. Вот только кто будет их в этих санаториях и пансионатах обслуживать? Ведь сотрудники тоже крымчане и имеют право на отдых", – смеется житель Керчи Виктор Жилин.

Тех, кто зарабатывает на туристах, такое решение не удовлетворяет. "Ну а сувениры, магнитики жители Крыма у нас тоже будут покупать? Или они придут на базар в Ялте и купят черешню и клубнику по московским ценам? Может, они в рестораны и бары на набережной сходят, где цены в три раза выше, на каруселях покатаются, на экскурсии сходят? Что делать тем, кто на туристическом бизнесе зарабатывает?" – возмущается жительница Большой Ялты Виктория, которая торгует сувенирами.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
Крым туристы отдых Крым
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