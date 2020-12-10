От болезни скончался генерал-лейтенант ВСУ Мальков

В Украине из-за болезни умер генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Николай Мальков, который посвятил армии более 50 лет жизни.

Как пишет "Армия Inform", с 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

На этой должности он способствовал разработке концепции ведомства, которая предусматривала увеличение количества личного состава, обновление и модернизацию техники, повышение уровня социальной защиты военнослужащих.

Кроме того, был реализован ряд строительных проектов для ВСУ и восстановлено большое количество транспортных коммуникаций, поврежденных во время войны на Донбассе.

За свой вклад в развитие украинского войска генерал-лейтенант был удостоен 26 орденов, медалей, знаков отличия. Также он имел звание "Заслуженный строитель Украины" и "Почетный работник транспорта Украины".

Среди последних масштабных проектов ГССТ под руководством Малькова стало успешное завершение строительства лагерного городка полигона "Широкий лан".

На странице Министерства обороны Украины в Facebook коллеги покойного генерал-лейтенанта выразили соболезнования его близким. "С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек. Вечная память", – написали побратимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря в Демократической Республике Конго от внезапной остановки сердца умер старший солдат ВСУ Сергей Савченко, который находился в Африке в составе миротворческого контингента.