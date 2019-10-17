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18 октября • обновлено в 02:39
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"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть

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В соцсети опубликовали очередное фото из музея в оккупированном РФ Донецке, где в качестве экспонатов представлены копии одного из погибших лидеров "ДНР" Александра Захарченко.

Снимком поделился блогер Денис Казанский на своей страничке в Twitter. На нем бюст убитого главаря пророссийских наемников изображен в трех "амплуа" — бронзовый, позолоченный и обычный гипсовый.

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Подгрудный бюст убитого главаря террористов Захарченко

Подгрудный бюст убитого главаря террористов Захарченко

Twitter Денис Казанский

Пользователи соцсети высмеяли нелепое исполнение скульптур. В комментариях под фото они также отметили схожесть вариантов изображения террориста Захарченко с древнейшими ископаемыми видами человека.

"А**льная пробка", "Но есть еще пока тропа, где встретишь питекантропа…", "Это эволюция от австралопитека к питекантропу", "Печальная за*упа", "Могу поспорить, в ОРДЛО уже и не знают, кто это", "Золотой гумплен", "Надгробия?", "Когда-то Донецкая фабрика игрушек выпускала солдатиков детских. И была серия неандертальцы-каннибалы. Так точно нашли на фабрике новоросы лекала и форму, и вылили своего кумира", — пишут юзеры.

"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть
"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть
"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть
"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных территориях Донбасса восковые фигуры террористов стали новым культом. Об этом рассказала блогер, писательница и юрист Елена Степовая, уточнив, что поход в такой музей теперь является обязательным мероприятием.

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Персоны
Александр Захарченко Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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