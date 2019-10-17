"В ОРДЛО уже не знают, кто это!" Бюст убитого Захарченко взорвал сеть

В соцсети опубликовали очередное фото из музея в оккупированном РФ Донецке, где в качестве экспонатов представлены копии одного из погибших лидеров "ДНР" Александра Захарченко.

Снимком поделился блогер Денис Казанский на своей страничке в Twitter. На нем бюст убитого главаря пророссийских наемников изображен в трех "амплуа" — бронзовый, позолоченный и обычный гипсовый.

Подгрудный бюст убитого главаря террористов Захарченко Twitter Денис Казанский

Пользователи соцсети высмеяли нелепое исполнение скульптур. В комментариях под фото они также отметили схожесть вариантов изображения террориста Захарченко с древнейшими ископаемыми видами человека.

"А**льная пробка", "Но есть еще пока тропа, где встретишь питекантропа…", "Это эволюция от австралопитека к питекантропу", "Печальная за*упа", "Могу поспорить, в ОРДЛО уже и не знают, кто это", "Золотой гумплен", "Надгробия?", "Когда-то Донецкая фабрика игрушек выпускала солдатиков детских. И была серия неандертальцы-каннибалы. Так точно нашли на фабрике новоросы лекала и форму, и вылили своего кумира", — пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных территориях Донбасса восковые фигуры террористов стали новым культом. Об этом рассказала блогер, писательница и юрист Елена Степовая, уточнив, что поход в такой музей теперь является обязательным мероприятием.

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