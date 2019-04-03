От -4 до +15: синоптики пообещали существенную перемену погоды в Украине

В среду, 3 апреля, территория Украины останется в прохладной и, в основном, сухой воздушной массе.

Большинство регионов будут находиться в зоне влияния антициклона с центром над северо-западом Европейской России, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в восточной части Украины дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе – юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-5° тепла, на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 12-15°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что в Украину в начале апреля придет похолодание вплоть до заморозков, однако во второй половине месяца ожидается резкое потепление до +24°.

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