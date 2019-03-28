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От 0 до +18: Украине пообещали температурные "качели"

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В Украине с 29 марта осадки прекратятся, а антициклон начнет повышать атмосферное давление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Opinionua, отметив, что прохладная погода еще удержится, ожидаются +6... +11 градусов.

При этом в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, антициклон и южные воздушные потоки принесут теплую погоду. Температура воздуха составит +10... +18 градусов.

"Со следующей недели через Украину будут перемещаться атмосферные фронты. Периодически ожидается дождь, от небольшого до умеренного", — отметила Диденко.

От 0 до +18: Украине пообещали температурные "качели"
От 0 до +18: Украине пообещали температурные "качели"

Температура воздуха 1 апреля снизится в западных областях на 2-5 градусов, а 2 апреля похолодает в большинстве областей Украины, ожидается +5... +11 градусов.

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3 апреля столбики термометров снова начнут гнать вверх — максимальная температура воздуха 3-4 апреля составит +9... +15 градусов.

В Киеве 29 марта будет прохладно, но без осадков; ожидаются ночью 0-2 градуса тепла, днем ​​+6... +8 градусов. А 30-31 марта в столице будет +12... +15 градусов. 2 апреля в Киеве похолодает до +8, а 3-4 апреля температура воздуха вновь повысится до +10... +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальных погодных изменений в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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