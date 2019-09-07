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8 сентября • обновлено в 11:01
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Освобожденный украинский политзаключенный попал в реанимацию

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Украинский политзаключенный Станислав Клых после обмена пленными с РФ и прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

Как передает УНИАН, в "Феофанию" на обследование повезли 11-х политзаключенных (всех, помимо 24 моряков).

"Состояние у Стаса очень плохое, о других пока не знаю", - сообщила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая была на месте событий.

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Клых был направлен в реанимационное отделение. Кольченко и Панова разместили в палатах ЛОР-отделение.

Станислав Клых

Станислав Клых

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Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Станислав Клых
Место
Украина
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Шевченко Дарина
Шевченко Дарина
https://petition.president.gov.ua/petition/60252
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Шевченко Дарина
Шевченко Дарина
заходите на сайт и подписывайте петицию о лишении гади звания Героя Украины..там буквально пару часов осталось..и нужно ещё около трёх тысяч голосов.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Освобожденный украинский политзаключенный попал в реанимацию ..." --- Интернесно - от счастья или от огорчения?
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