"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

Самый юный из освобожденных от российского плена украинских моряков Андрей Эйдер опубликовал фото своего паспорта с отметками о вылете из российского аэропорта Внуково и о прибытии в украинский Борисполь.

Снимком Герой поделился на личной странице в Facebook и сопроводил его трогательным комментарием.

"Наверное, лучшее фото в жизни", – написал Эйдер. Украинцы поддержали юного защитника Украины и оставили под его постом массу теплых слов.

Андрей Эйдер "Эспрессо TV"

"Лучшие фотографии у тебя еще впереди. Свадьба, собственные дети и селфи на фоне сожженного дотла флота РФ", "Это сладкое слово – свобода", "Семь футов под килем тебе, парень!", "Спасибо за Украину в сердце! Вы – настоящий защитник!", "Желаю следующего визита в обратном направлении и без отметок в паспорте", – пишут моряку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эйдер рассказал, что мечтает вернуться в родную Одессу и наконец сыграть свадьбу. Кроме того, он признался, что его по-прежнему тянет к морю, как и всех остальных Героев, которые вернулись в Украину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!