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12 сентября • обновлено в 12:49
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"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

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Самый юный из освобожденных от российского плена украинских моряков Андрей Эйдер опубликовал фото своего паспорта с отметками о вылете из российского аэропорта Внуково и о прибытии в украинский Борисполь.

Снимком Герой поделился на личной странице в Facebook и сопроводил его трогательным комментарием.

"Наверное, лучшее фото в жизни", – написал Эйдер. Украинцы поддержали юного защитника Украины и оставили под его постом массу теплых слов.

Андрей Эйдер

Андрей Эйдер

"Эспрессо TV"

Новости
"Лезли в раны без перчаток": освобожденный моряк ужаснул рассказом о российском плене

"Лучшие фотографии у тебя еще впереди. Свадьба, собственные дети и селфи на фоне сожженного дотла флота РФ", "Это сладкое слово – свобода", "Семь футов под килем тебе, парень!", "Спасибо за Украину в сердце! Вы – настоящий защитник!", "Желаю следующего визита в обратном направлении и без отметок в паспорте", – пишут моряку.

"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

"Лучшее фото в жизни": освобожденный моряк взорвал сеть трогательным постом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эйдер рассказал, что мечтает вернуться в родную Одессу и наконец сыграть свадьбу. Кроме того, он признался, что его по-прежнему тянет к морю, как и всех остальных Героев, которые вернулись в Украину.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Объясните в чем его героизм?
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