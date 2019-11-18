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18 ноября • обновлено в 15:47
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Освобожденный из российского плена моряк женился. Фото

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Освобожденный из российского плена моряк Владимир Варимез женился. Он расписался со своей девушкой Инной Москалец у себя на родине в Болграде Одесской области.

Свадебные фото жена Варимеза опубликовала на своей странице в Facebook.

Владимир Варимез с женой

Владимир Варимез с женой

Инна Москалец/Facebook

Владимир Варимез с женой

Владимир Варимез с женой

Инна Москалец/Facebook

Владимир Варимез с женой

Владимир Варимез с женой

Инна Москалец/Facebook

Владимир Варимез с женой

Владимир Варимез с женой

Инна Москалец/Facebook

Во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе Владимир Варимез находился на буксире "Яны Капу". Там он был связистом. До оккупации Крыма моряк служил в Севастополе на катере "Смела", экипажу которого удалось вывести его в Одессу.

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Сейчас Варимез продолжает службу в Военно-морских силах Украины и учится в Одесском военно-морском институте. Его жена Инна – курсант Киевского военного колледжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла в нейтральных водах 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы моряки свадьба
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