"Нельзя смотреть без слез": освобожденный из плена боец ВСУ сделал откровенное признание

Военнослужащий Ким Дуванов, который 29 декабря был освобожден в результате большого обмена, рассказал, что его побратимы остались в плену у террористов "ДНР".

Своими переживания мужчина поделился по прибытию в аэропорт "Борисполь", пишет ТСН.

"Жив. Но есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись, очень ждали. Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмена, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез", – рассказал военный.

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Сам Дуванов пробыл в плену более семи месяцев. Он был захвачен террористами на блокпосту под Донецком, куда случайно заехал грузовик украинских военных.

Вместе с Дувановым боевики отпустили военных Александра Геймура и Бориса Пундора, участвовавших в роковой поездке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденная из плена украинка Елена Сорокина поразила сеть патриотическим нарядом и дала трогательный комментарий.

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