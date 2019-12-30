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30 декабря • обновлено в 09:28
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"Нельзя смотреть без слез": освобожденный из плена боец ВСУ сделал откровенное признание

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Военнослужащий Ким Дуванов, который 29 декабря был освобожден в результате большого обмена, рассказал, что его побратимы остались в плену у террористов "ДНР".

Своими переживания мужчина поделился по прибытию в аэропорт "Борисполь", пишет ТСН.

"Жив. Но есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись, очень ждали. Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмена, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез", – рассказал военный.

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Освобожденный из плена боец ВСУ сделал признание

Освобожденный из плена боец ВСУ сделал признание

Пресс-служба президента Украины

Сам Дуванов пробыл в плену более семи месяцев. Он был захвачен террористами на блокпосту под Донецком, куда случайно заехал грузовик украинских военных.

Вместе с Дувановым боевики отпустили военных Александра Геймура и Бориса Пундора, участвовавших в роковой поездке.

Кима Дуванова освободили из плена "ДНР"

Кима Дуванова освободили из плена "ДНР"

Фото Виталия Саранцева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденная из плена украинка Елена Сорокина поразила сеть патриотическим нарядом и дала трогательный комментарий.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен Вооруженные силы Украины
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Настало время офигительных историй от псевдохероев.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Poroshenko Petro, ой@! Ріже оченята.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Без слiз не взглянешь на этого дурака.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вроде не молодой,а мозги так и не заимел...
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