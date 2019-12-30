Освобожденных украинцев доставили в "Феофанию": врачи рассказали о проблемах

Освобожденные из плена "Л/ДНР" украинцы получили посттравматические стрессовые расстройства.

Об этом рассказал заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань, куда прибыли 63 бывших пленников, передает "Громадське".

Он отметил, что украинцы прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов. Врач добавил, что большинство людей останутся в больнице в течение новогодних праздников. Лишь некоторые пациенты уедут домой на день-другой, а потом снова вернутся в больницу.

Строкань акцентировал, что среди экс-пленников нет критических пациентов. Некоторые из них нуждаются в стоматологической помощи.

Отмечается, что пациенты лежат в палатах по двое, к ним пускают родственников. Лечат их за государственные деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

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