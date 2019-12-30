Освобожденных украинцев доставили в "Феофанию": врачи рассказали о проблемах

Освобожденные из плена "Л/ДНР" украинцы получили посттравматические стрессовые расстройства.
Об этом рассказал заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань, куда прибыли 63 бывших пленников, передает "Громадське".
Он отметил, что украинцы прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов. Врач добавил, что большинство людей останутся в больнице в течение новогодних праздников. Лишь некоторые пациенты уедут домой на день-другой, а потом снова вернутся в больницу.
Строкань акцентировал, что среди экс-пленников нет критических пациентов. Некоторые из них нуждаются в стоматологической помощи.
Отмечается, что пациенты лежат в палатах по двое, к ним пускают родственников. Лечат их за государственные деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.
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