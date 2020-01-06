Главная Новости
6 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Освобожденные украинцы призвали отпустить узников Кремля: мощное видеообращение

877
Читать материал на украинском

Освобожденные из российского плена украинцы призвали мировое сообщество поспособствовать освобождению других политзаключенных, которых удерживает Россия.

Видеообращение на английском языке опубликовали на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Украинцы призвали давить на Кремль, чтобы добиться освобождения пленников, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях.

Новости
Состоится уже зимой: у Зеленского анонсировали новый этап обмена

"В это время года все говорят о новогодних резолюциях, и мы тоже. Позвольте нам поделиться одной историей с вами. Около 100 граждан Украины, которые незаконно заключены в тюрьму в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Наша новогодняя резолюция – сделать все возможное, чтобы наши люди вернулись домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке!" – говорится в сообщении.

На записи присутствуют Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

"Дорогие друзья Украина, я призываю вас продолжать давить на российские власти к освобождению всех украинских политических заключенных. Я верю в вас", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмен валют
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины военнопленные
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
12
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Другими словами - "Дави рагулей, бл...!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Артем
Сергеев Артем
A закрыть тайные тюрьмы СБУ, о которых в докладе ООН говорится, прекратить государственную поддержку нацизма, они случайно не призвали? Дбть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги