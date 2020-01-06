Освобожденные украинцы призвали отпустить узников Кремля: мощное видеообращение

Освобожденные из российского плена украинцы призвали мировое сообщество поспособствовать освобождению других политзаключенных, которых удерживает Россия.

Видеообращение на английском языке опубликовали на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Украинцы призвали давить на Кремль, чтобы добиться освобождения пленников, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях.

"В это время года все говорят о новогодних резолюциях, и мы тоже. Позвольте нам поделиться одной историей с вами. Около 100 граждан Украины, которые незаконно заключены в тюрьму в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Наша новогодняя резолюция – сделать все возможное, чтобы наши люди вернулись домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке!" – говорится в сообщении.

На записи присутствуют Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

"Дорогие друзья Украина, я призываю вас продолжать давить на российские власти к освобождению всех украинских политических заключенных. Я верю в вас", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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