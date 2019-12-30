Освобожденные украинцы рассказали, что пережили в плену "Л/ДНР": эксклюзивные видео

Освобожденные из плена "Л/ДНР" украинцы рассказали, за что попали в руки террористов и что им пришлось пережить "на подвале" и в тюрьмах на оккупированном Донбассе.

Эксклюзивные комментарии по прилету в аэропорт "Борисполь" они дали ObozTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зинаида Мальцева, которая провела в плену 19 месяцев, рассказала, что ее содержали в плохих условиях. Женщину обвиняли в шпионаже. "Меня не били, не пытали. Потому что несколько раз дали бы – и вперед ногами. 8-й десяток уже. Администрация была ничего, но они все делали через осужденных", – поделилась она.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Наш корреспондент также пообщался с родственниками Анатолия Семиренко, которого обвиняли в шпионаже. "Не было почти 4 года. Год на подвале, мы не знали где, потом в СИЗО. И осудили на 12 лет", – рассказала его бабушка.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом Скриншот из видео

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Сам мужчина признался, что его содержали в ужасных условиях и применяли физическое насилие. "Много чего было, сразу не расскажешь все. Да и не могу все рассказать. Постоянно на голове был пакет или мешок, когда со мной разговаривали. Даже не видел, с кем общаюсь", – поделился он. Семиренко рассказал, что узнал об освобождении уже в день обмена, 29 декабря.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Удалось поговорить и с 72-летней Анастасией Мухиной, которую террористы задержали за поддержку Украину и активное противодействие оккупантам.

"У меня есть Родина – Украина. Я гражданка Украины. Но они все равно – изготовление взрывчатых веществ у себя в квартире. Они считают, прошла где-то школу. В реальности – за проукраинскую позицию, листовки, что Россия – оккупант", – рассказала она.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Как сообщал OBOZREVATEL:

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