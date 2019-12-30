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30 декабря • обновлено в 12:18
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Освобожденные украинцы рассказали, что пережили в плену "Л/ДНР": эксклюзивные видео

3.8т
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Освобожденные из плена "Л/ДНР" украинцы рассказали, за что попали в руки террористов и что им пришлось пережить "на подвале" и в тюрьмах на оккупированном Донбассе.

Эксклюзивные комментарии по прилету в аэропорт "Борисполь" они дали ObozTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зинаида Мальцева, которая провела в плену 19 месяцев, рассказала, что ее содержали в плохих условиях. Женщину обвиняли в шпионаже. "Меня не били, не пытали. Потому что несколько раз дали бы и вперед ногами. 8-й десяток уже. Администрация была ничего, но они все делали через осужденных", – поделилась она.

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Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Наш корреспондент также пообщался с родственниками Анатолия Семиренко, которого обвиняли в шпионаже. "Не было почти 4 года. Год на подвале, мы не знали где, потом в СИЗО. И осудили на 12 лет", – рассказала его бабушка.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Скриншот из видео

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Сам мужчина признался, что его содержали в ужасных условиях и применяли физическое насилие. "Много чего было, сразу не расскажешь все. Да и не могу все рассказать. Постоянно на голове был пакет или мешок, когда со мной разговаривали. Даже не видел, с кем общаюсь", – поделился он. Семиренко рассказал, что узнал об освобождении уже в день обмена, 29 декабря.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Удалось поговорить и с 72-летней Анастасией Мухиной, которую террористы задержали за поддержку Украину и активное противодействие оккупантам.

"У меня есть Родина – Украина. Я гражданка Украины. Но они все равно изготовление взрывчатых веществ у себя в квартире. Они считают, прошла где-то школу. В реальности за проукраинскую позицию, листовки, что Россия оккупант", – рассказала она.

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

Освобожденные из плена рассказали о пережитом

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Обмен пленными
Место
Украина
Тег
обмен
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Теперь патриёты в полной мере насладятся украинским хаосом и безумными коммунальными тарифами.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
В русском языке нет - "на подвале". Есть на Украине. Так как подвал это помещение, а Украина - край России.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Лицо у этого парня полно интеллекта. Настоящая арийская элита
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