Освобождение Славянска и Краматорска: украинцы вспомнили исторический день 2014-го. Фото и видео

В воскресенье, 5 июля, в Украине отмечается шестая годовщина освобождения городов Славянска и Краматорска от российских захватчиков.

К знаменательной дате украинцы заполнили ленты в соцсетях историческими фото первых побед наших защитников. OBOZREVATEL предлагает свои читателям вспомнить, как это было.

День, вошедший в новейшую историю

Самое яркое событие 5 июля 2014 года, запомнившееся украинцам больше всего, – это установление бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска украинского государственного флага. Эти кадры облетели едва ли не весь мир.

Установка украинского флага в Славянске Twitter "Славянск"

Украинский флаг развевается над горсоветом освобожденного города Twitter "Славянск"

Установка флага после деоккупации Twitter "Славянск"

В тот же день передовые силы НГУ вошли и в Краматорск. В авангарде были разведчики и саперы, а уже за ними двинулись другие воинские подразделения.

Радостному дню освобождения указанных городов предшествовали три изнурительных месяца под вражеской оккупацией. Однако защитники Украины заставили врага отступить и позорно покинуть огромные арсеналы русского оружия.

Колонна ВСУ заходит в Краматорск Twitter "Скажений Оскар"

Освобождение Краматорска в 2014 году Twitter "Скажений Оскар"

Жители Краматорска встречают освободителей Twitter "Скажений Оскар"

Победные бои

Доказательством победы украинских воинов является архивное видео первых боев за Славянск. Уникальные кадры были сняты в триплекс БТРа защитников.

Героям пришлось вести многочасовой бой с наемниками из банды Гиркина во время передисклокации с аэродрома Краматорска в базовый лагерь "Луна" в городе Изюм.

В результате воины сумели дать отпор российским оккупантам, однако в этом бою погибли офицеры СБУ Руслан Лужевский, Александр Анищенко (Герои Украины), а также прапорщик НГУ Виктор Долинский (кавалер Ордена "За мужество" 3 степени).

Вместе с тем, террористы "ДНР" потерпели еще более сокрушительные потери от рук воинов ВСУ, НГУ и СБУ. "Нанесли серьезные потери, потому что более 40 человек "200" и около 100 раненых. Морг был заполнен, у них был шок. Есть высказывание Гиркина, что это для них был маленький "ад", – вспоминал экс- командующий НГУ Юрий Аллеров.

Июль 2014 в Краматорске Twitter MADSTREKOZA

Города мира и спокойствия

Об исторической дате в новейшей истории Украины вспомнили многие известные украинцы и обычные граждане, которые делятся воспоминаниями и архивными кадрами тех событий.

Так, со словами поздравлений к жителям освобожденных городов обратился командующий ОС ВСУ Сергей Наев, отметив, что события 5 июля 2014 начали новую страницу их жизни.

"Освобождение этих стратегически важных городов от длительной осады произошло после почти трех месяцев боевых действий на Донбассе. Но оно стало очередной победой наших Вооруженных сил над кремлевскими наемниками, которые оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства", – вспомнил Наев.

"Именно с этого дня в освобожденных городах началась мирная жизнь, а вы стали чувствовать себя свободными гражданами Украины. И я искренне уверен, что мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с вами родную землю", – заверил он.

Кроме того командующий ОС ВСУ выразил соболезнования родным и близким украинских воинов и местных жителей, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, а также поблагодарил тех, кто продолжает защищать родную землю.

Бывший начальник штаба ВДВ ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в освобожденном Славянске Facebook Валентины Коваленко

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично посетил освобожденные города и поздравил их жителей и защитников с праздничным днем.

"Ужасно осознавать, что тогда, в 2014 году, в течение трех месяцев боевики держали в заложниках жителей оккупированных городов. Пророссийские террористы цинично прикрывались мирным населением, и нашим воинам приходилось ценой собственных жизней делать все возможное, чтобы уберечь местных жителей", – написал он на своем Telegram-канале.

"И поэтому сегодня я с особой гордостью смотрел на трех маленьких украинцев, родившихся в день, когда над четырьмя городами украинского Донбасса (имеются в виду еще Дружковка и Константиновка. – Ред.) снова взвился сине-желтый флаг. Ведь, глядя на них, я вижу будущее Украины. Я верю в будущее, где на всей украинской земле царит мир и благополучие. Вместе мы обязательно победим! Слава Украине!" – отметил глава правительства.

А министр внутренних дел Арсен Аваков поделился на своей странице в Twitter особым фото, сделанным утром после освобождения Славянска.

"Сегодня день освобождения Славянска! Украинского города, уже 6 лет – без оккупантов и всякой нечисти. На фото 2014-го – утром после дня. В асфальте, рядом с изрешеченной пулями стелой, – неразорвавшиеся мины. Мы очень уставшие и счастливые!" – написал глава МВД.

Утро после освобождения Славянска Twitter Арсена Авакова

Подобными сообщениями и фото пестрят и страницы рядовых украинцев в соцсетях. В них они благодарят своих Героев современности и восхищаются их подвигом.

"Сегодня – 6-я годовщина освобождения города от российско-террористических войск. Это настоящий второй день рождения! Все будет Украина!", "5 июля 2014 года был освобожден Краматорск от российских "ихтамнетов" и коллаборационистов. Земной поклон всем, кто защищал и защищает украинскую землю! Героям Слава!", "В этот день в 2014 году в эти украинские города пришел мир и покой. Слава Украине!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили об исторических кадрах освобождения города Мариуполя от русских захватчиков 13 июня 2014 года. Эту операцию тогда провел батальон "Азов".