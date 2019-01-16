Освобождение пленных моряков ВМСУ: озвучен прогноз

На заседаниях 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, захваченных в Черном море, до конца апреля. Так страна-агрессор вновь закрыла вопрос об обмене военнопленных на своих граждан, отбывающих наказания в Украине, на неопределенный срок.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они оценивают перспективы такого шага со стороны Кремля и верят ли в его реальность.

Согласно итогам проведенного опроса, 56% верят в то, что Россия согласится обменять украинских моряков, однако очень нескоро.

Вместе с тем 20% респондентов считают, что этого не произойдет, поскольку у Путина другие планы на военных ВМСУ.

Пленные моряки ВМС

Еще 17% участников опроса смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверенны, что украинских Героев обязательно обменяют при поддержке Запада.

Наименьшее количество опрошенных, 7%, думают, что обмен удастся только в том случае, если Украина пойдет на определенные уступки России.

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