Освобождение пленных моряков ВМСУ: озвучен прогноз

На заседаниях 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, захваченных в Черном море, до конца апреля. Так страна-агрессор вновь закрыла вопрос об обмене военнопленных на своих граждан, отбывающих наказания в Украине, на неопределенный срок.
В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они оценивают перспективы такого шага со стороны Кремля и верят ли в его реальность.
Согласно итогам проведенного опроса, 56% верят в то, что Россия согласится обменять украинских моряков, однако очень нескоро.
Вместе с тем 20% респондентов считают, что этого не произойдет, поскольку у Путина другие планы на военных ВМСУ.
Пленные моряки ВМС
Еще 17% участников опроса смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверенны, что украинских Героев обязательно обменяют при поддержке Запада.
Наименьшее количество опрошенных, 7%, думают, что обмен удастся только в том случае, если Украина пойдет на определенные уступки России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
Решениями от 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.
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