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Освобождение пленных моряков ВМСУ: озвучен прогноз

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На заседаниях 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, захваченных в Черном море, до конца апреля. Так страна-агрессор вновь закрыла вопрос об обмене военнопленных на своих граждан, отбывающих наказания в Украине, на неопределенный срок.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они оценивают перспективы такого шага со стороны Кремля и верят ли в его реальность.

Согласно итогам проведенного опроса, 56% верят в то, что Россия согласится обменять украинских моряков, однако очень нескоро.

Вместе с тем 20% респондентов считают, что этого не произойдет, поскольку у Путина другие планы на военных ВМСУ.

Пленные моряки ВМС

Пленные моряки ВМС

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Еще 17% участников опроса смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверенны, что украинских Героев обязательно обменяют при поддержке Запада.

Наименьшее количество опрошенных, 7%, думают, что обмен удастся только в том случае, если Украина пойдет на определенные уступки России.

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Темы
Обострение в Азовском мореОбмен пленнымиОпросы Обозревателя
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Пигин Макс
Пигин Макс
О каких военнопленных скулят всё время хохлы? Разве Хохляндия объявила кому-то войну?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Анонсировали, помнится, ещё великие походы к мосту, но, похоже, команду желающих найти не могут. Ведь может и не повезти как в первый раз, что все живы после 1200 то крупнокалиберных снарядов.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У порошенки спрашивайте сколько он еще убъет, а сколько в тюрьму отправит.
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