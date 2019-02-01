Увольнение Аласании с ''Суспільного'': в набсовете опровергли слухи о причинах решения

Зураба Аласанию уволили с должности председателя правления Общественного вещания не по причине отсутствия освещения важных событий с участием первых лиц государства "Суспільним".
Об этом написала в Facebook председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Татьяна Лебедева и отметила, что ряд изданий распространили ложную информацию относительно мотивов расторжения контракта ПАО "НСТУ" с Аласанией.
Зураб Аласания
УНИАН
"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение совета", — отметила Лебедева.
Чтобы избежать инсинуаций, она опубликовала полный текст одного из проектов решений. Однако он не стал итоговым решением совета. По словам Лебедевой, окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни.
Проект решения
Facebook Татьяны Лебедевой
Как сообщал OBOZREVATEL, Наблюдательный совет НОТУ досрочно отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. Временным главой Общественного вещания выбрали Николая Чернотицкого. Профсоюз НСТУ в свою очередь сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Аласании.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!