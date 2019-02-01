|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Увольнение Аласании с ''Суспільного'': в набсовете опровергли слухи о причинах решения

235Читать материал на украинском

Зураба Аласанию уволили с должности председателя правления Общественного вещания не по причине отсутствия освещения важных событий с участием первых лиц государства "Суспільним".

Об этом написала в Facebook председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Татьяна Лебедева и отметила, что ряд изданий распространили ложную информацию относительно мотивов расторжения контракта ПАО "НСТУ" с Аласанией.

Зураб Аласания

Зураб Аласания

УНИАН

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение совета", — отметила Лебедева.

Новости
Набсовет НОТУ уволил Аласанию

Чтобы избежать инсинуаций, она опубликовала полный текст одного из проектов решений. Однако он не стал итоговым решением совета. По словам Лебедевой, окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни.

Проект решения

Проект решения

Facebook Татьяны Лебедевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Наблюдательный совет НОТУ досрочно отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. Временным главой Общественного вещания выбрали Николая Чернотицкого. Профсоюз НСТУ в свою очередь сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Аласании.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Зураб Аласания
Тег
Суспильне
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги