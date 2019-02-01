Увольнение Аласании с ''Суспільного'': в набсовете опровергли слухи о причинах решения

Зураба Аласанию уволили с должности председателя правления Общественного вещания не по причине отсутствия освещения важных событий с участием первых лиц государства "Суспільним".

Об этом написала в Facebook председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Татьяна Лебедева и отметила, что ряд изданий распространили ложную информацию относительно мотивов расторжения контракта ПАО "НСТУ" с Аласанией.

Зураб Аласания УНИАН

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение совета", — отметила Лебедева.

Новости Набсовет НОТУ уволил Аласанию

Чтобы избежать инсинуаций, она опубликовала полный текст одного из проектов решений. Однако он не стал итоговым решением совета. По словам Лебедевой, окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни.

Проект решения Facebook Татьяны Лебедевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Наблюдательный совет НОТУ досрочно отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. Временным главой Общественного вещания выбрали Николая Чернотицкого. Профсоюз НСТУ в свою очередь сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Аласании.

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