"Освободили от хунты": в сети появились апокалиптичные фото из Донецка

В сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".

Кадры были собраны ресурсом "Восточный Вариант", на что обратил внимание на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский.

Мародеры начали грабить "Метро" еще в мае 2014 года, когда шли бои за Донецкий аэропорт. Теперь же, спустя 5 лет, от гипермаркета не осталось и стен. Каркасы были вывезены и сданы на металлолом.

Теперь на месте "Метро" остались лишь бетонные перекрытия.

Разграбленный "Метро" в Донецке Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке Восточный Вариант

Помните разграбленный мародерами в 2014 году донецкий супермаркет "Метро"?



Вот как он выглядит сегодня.https://t.co/J4SmGAx3tT — Денис Казанський (@den_kazansky) September 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что его террористы заплатили за все, что украли в гипермаркете METRO в оккупированном Донецке

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!