Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Освободили от хунты": в сети появились апокалиптичные фото из Донецка

2.3т Читать материал на украинском

В сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".

Кадры были собраны ресурсом "Восточный Вариант", на что обратил внимание на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский.

Мародеры начали грабить "Метро" еще в мае 2014 года, когда шли бои за Донецкий аэропорт. Теперь же, спустя 5 лет, от гипермаркета не осталось и стен. Каркасы были вывезены и сданы на металлолом.

Новости
"Потом сбежит": в Донецке рассказали о бесчеловечном приказе Пушилина

Теперь на месте "Метро" остались лишь бетонные перекрытия.

Разграбленный "Метро" в Донецке

Разграбленный "Метро" в Донецке

Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке

Разграбленный "Метро" в Донецке

Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке

Разграбленный "Метро" в Донецке

Восточный Вариант

Разграбленный "Метро" в Донецке

Разграбленный "Метро" в Донецке

Восточный Вариант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что его террористы заплатили за все, что украли в гипермаркете METRO в оккупированном Донецке

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
9
Смешно
4
Интересно
14
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Рузьге мир аднако, цапьё как было скотом, так и осталось
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А ниче, шо по Метро х*ярила украинская артиллерия ?!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel