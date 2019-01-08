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''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

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В сети опубликовали фотографию пустого Крымского моста, по которому в праздничные дни никто даже не едет на оккупированный Россией полуостров.

Снимок сделали на Рождество, 7 января. У кадре отчетливо видно пустой и заснеженный мост. Фото в Twitter разместил пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Осторожно! Заторы и пробки! Миллионы паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым!", - подписали фото.

Пользователи сети иронично отметили, что просто еще "не сезон".

"Там же где и фуры с дешевыми товарами и туристы. Еще не сезон", - комментировали в сети.

''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

Скриншот

''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

Скриншот

Крымский мост

Крымский мост

Twitter

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Россией Крыму некоторые населенные пункты встречали Рождество без света.

Также крымчан шокировали выходки оккупантов на Рождество.

Теги
КрымКрымский мост
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Крылов Игорь
Крылов Игорь
Бендеры спите спокойно не сезон сейчас или трассы на Одессу и кириловку забиты машинами едут люди из РФ на юга греется а бандеровцы в Польшу и Чехию и в Россию тоже денег на еду заработать а о поездке на юга вам только мечтать ну и от нехер делать машины на чужих мостах считать
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
главное шо братки ротнберги довольны, да кацапня? распилили пару лярдов бюджетных хуюблей, а кацапы-эвона уй без соли доедають...красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мост и все трассы рашка строит в Крыму для военных целей и только. Причем здесъ паломники?
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