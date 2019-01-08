''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

В сети опубликовали фотографию пустого Крымского моста, по которому в праздничные дни никто даже не едет на оккупированный Россией полуостров.

Снимок сделали на Рождество, 7 января. У кадре отчетливо видно пустой и заснеженный мост. Фото в Twitter разместил пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Осторожно! Заторы и пробки! Миллионы паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым!", - подписали фото.

Пользователи сети иронично отметили, что просто еще "не сезон".

"Там же где и фуры с дешевыми товарами и туристы. Еще не сезон", - комментировали в сети.

Скриншот

Скриншот

Крымский мост Twitter

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Россией Крыму некоторые населенные пункты встречали Рождество без света.

Также крымчан шокировали выходки оккупантов на Рождество.