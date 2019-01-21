Осторожно, лавины! Спасатели предупредили украинцев об угрозе

В понедельник, 21 января, спасатели объявили по Украине штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГСЧС предупредила, что на дорогах будет гололедица, значительные осадки днем на востоке страны. Также будет наблюдаться снеголавинная опасность в Карпатах.

"21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сказано в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

"21 января на дорогах гололедица, ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый)", - подчеркнули в ведомстве.

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 21 января серьезно испортится погода: завалит снегом и ударят морозы.

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