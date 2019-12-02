Осторожней с деньгами: астролог предупредила об опасном затмении 26 декабря

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что солнечное затмение 26 декабря будет оказывать влияние на людей с 19 декабря по 1 января.

"Больше всего оно затронет общественную жизнь и карьеру", – написала она в блоге OBOZREVATEL.

По словам астролога, на протяжении 2 недель – недели до затмения и недели после него, - будет "много опозданий, недоразумений, странных назначений и смещений с должностей". "Будьте осторожны и аккуратны - выполняйте всё в срок и старайтесь ни с кем не поссориться в этот напряженный период", – посоветовала она.

Солнечное затмение 26 декабря спровоцирует массу непонятных ситуаций, предупредила астролог

Эфа Форина добавила, что солнечное затмение 26 декабря вызовет "некоторые противоречия, которые могут возникнуть в вашей жизни и в жизни вашего окружения". В частности, "многие явления, понятия, события могут интерпретироваться не совсем правильно".

Во время принятия важных решений она порекомендовала учитывать фактор затмения. "Старайтесь внимательно рассмотреть все стороны вопроса, больше слушайте и меньше говорите, перепроверяйте по нескольку раз информацию, будьте осторожны с деньгами", – сказала она.

"Руководители и начальники тоже могут сойти с ума. Затмение так может повлиять на ваших боссов, что начнутся повышения и понижения должностей, перестановка кадров, одни проекты будут завершаться, другие, наоборот, возобновляться", – предупредила астролог.

Вместе с тем она заметила: поскольку затмение заставит людей уделять максимальное внимание работе, это может отрицательно сказаться на личной жизни. "Важно в этот период максимально уделить время своей семье, особенно пожилым людям", – подчеркнула Эфа Форина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, кто может попасть под удар во время солнечного затмения 26 декабря 2019 года.

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