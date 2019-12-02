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3 декабря • обновлено в 00:07
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Осторожней с деньгами: астролог предупредила об опасном затмении 26 декабря

1.7т
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Астролог Эфа Форина рассказала о том, что солнечное затмение 26 декабря будет оказывать влияние на людей с 19 декабря по 1 января.

"Больше всего оно затронет общественную жизнь и карьеру", – написала она в блоге OBOZREVATEL.

По словам астролога, на протяжении 2 недель – недели до затмения и недели после него, - будет "много опозданий, недоразумений, странных назначений и смещений с должностей". "Будьте осторожны и аккуратны - выполняйте всё в срок и старайтесь ни с кем не поссориться в этот напряженный период", – посоветовала она.

Солнечное затмение 26 декабря спровоцирует массу непонятных ситуаций, предупредила астролог

Солнечное затмение 26 декабря спровоцирует массу непонятных ситуаций, предупредила астролог

Эфа Форина добавила, что солнечное затмение 26 декабря вызовет "некоторые противоречия, которые могут возникнуть в вашей жизни и в жизни вашего окружения". В частности, "многие явления, понятия, события могут интерпретироваться не совсем правильно".

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Во время принятия важных решений она порекомендовала учитывать фактор затмения. "Старайтесь внимательно рассмотреть все стороны вопроса, больше слушайте и меньше говорите, перепроверяйте по нескольку раз информацию, будьте осторожны с деньгами", – сказала она.

"Руководители и начальники тоже могут сойти с ума. Затмение так может повлиять на ваших боссов, что начнутся повышения и понижения должностей, перестановка кадров, одни проекты будут завершаться, другие, наоборот, возобновляться", – предупредила астролог.

Вместе с тем она заметила: поскольку затмение заставит людей уделять максимальное внимание работе, это может отрицательно сказаться на личной жизни. "Важно в этот период максимально уделить время своей семье, особенно пожилым людям", – подчеркнула Эфа Форина.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, кто может попасть под удар во время солнечного затмения 26 декабря 2019 года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Солнечное затмение
Персона
Эфа Форина
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Технар Олександр
Технар Олександр
Сонячне затемнення в Україні не буде видно. Сонячне затемнення буде видно на території Азії, сході Африки та півночі Австралі. Ця дурня, яку несе астролог, українців не стосується.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это если деньги есть.
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