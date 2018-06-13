"Остерегайтесь": в Украину снова идет непогода

В четверг, 14 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях снова ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов.

"Дожди пройдут полосой Винниччина-Черкасская-Полтавщина-Харьковщина. На севере зацепит Житомирскую и Сумскую. Киевскую, Черниговскую - немного, незначительные локальные дожди", - написала она.

По ее словам, в южной части (кроме Одесской области) и в Луганской и Донецкой области будет сухая солнечная погода.

"Воздух будет свежим на западе, + 22 + 26 градусов, в общем ожидается + 26 + 30 градусов. На юге и юго-востоке - до + 30 + 33 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве 14 июня без существенных осадков, будет "парить", температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов.

"Остерегайтесь грозы, будьте внимательны к прогнозам погоды, к погоде и к себе", - заключила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение, а на западе страны выпал огромный град.