"Оставайтесь людьми!" Переболевшая коронавирусом украинская медсестра сделала обращение

Тимур Григоренко Общество 14:49, 19.04.2020 Обновлено: 16:15, 19.04.2020

Врач-невролог Наталья Павлюк из Монастыриска Тернопольской области, переболевшая коронавирусом, обратилась к украинцам и призвала их "оставаться людьми".

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В интервью Hromadske девушка рассказала о своей болезни, а также о ситуации в родном селе. При этом в конце разговора она посоветовала не только тем, кто заболел, но и всем: в первую очередь оставаться людьми: "Пандемия когда-то закончится, а неприятный осадок может остаться".

"Также соблюдайте правила карантина! Мыть руки, не контактировать. Употреблять много жидкости. Это банальные вещи, но они нужны и обязательны", – сказала Наталья.

Наталя Павлюк
Hromadske

Также девушка особое внимание уделила празднованию Пасхи в Украине. "Рекомендации такие, чтобы на Пасху все сидели дома. Но мое мнение, что после этого будет вспышка, потому что многие люди все же не будут соблюдать карантин. Оставайтесь дома, пожалуйста", – подытожила врач.

По состоянию на утро 19 апреля в Тернопольской области официально известно о 390 заболевших на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монастыриском районе ситуация с коронавирусом не самая лучшая. Многие называют регион новым украинским Уханем.

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