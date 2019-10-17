Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 17 октября, якобы вел "интимную" переписку с мужчиной.

Подтверждающее фото опубликовал в Twitter пользователь Александр Волков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем", – прокомментировал он.

Остапенко попался на пикантной переписке с мужчиной

Facebook Александра Волкова

Так, между двумя мужчинами якобы состоялся такой диалог:

Л. Сильченко: Сейчас в Киеве.

А. Остапенко: Привет. На завтра.

Л. Сильченко: В костюме с бабочкой?.

А. Остапенко: Нет, в трусах.

Л. Сильченко: Трах*ть себя не дам.

А. Остапенко: Смешно.

Волков также поделился видео еще одного конфуза с Остапенко. На заседании 3 октября, когда до него дошла очередь прокомментировать законопроект, нардеп забыл, что хотел сказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ажиотаж вызвала переписка "слуги народа" Елены Криворучкиной, которая писала собеседнику, подписанному как "Любимый", что хочет заняться любовью.

Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.

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