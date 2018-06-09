Я никогда не прошу о перепостах, поскольку считаю, что этот интимный акт - личное дело каждого.

Но сегодня я вынужден отойти от своих принципов и не просто просить, а взывать о перепостах.

Чтобы информация о ментовском беспределе долетела до как можно большего количества людей.

Как в Украине, так и за ее пределами.

А заодно, кто знает, и до мозга тех представителей власти, кто пока еще принимает в нашей стране решения.

Теперь суть проблемы.

Как вы помните, 7 июня был задержан, объявленный МВД в розыск, серийный убийца живых существ Алексей Святогор.

На чьих руках кровь порядка 2000 (ДВУХ ТЫСЯЧ!!!!) бездомных собак.

В чем он сам не единожды признавался, красуясь перед телекамерами.

В том числе, стреляя с балкона по птицам из винтовки с оптическим прицелом...

В розыск его объявили, потому что Святогор не являлся на допросы.

Поскольку против него под давлением общественности возбудили уголовное дело.

Вычислили его девочки-волонтеры.

После чего вызвали полицию.

И волонтеры буквально заставили правоохранителей задержать живодера и отвезти в райотдел, хотя очень не хотели этого делать...

Но в Шевченковском РОВД, пребывающего в розыске фигуранта уголовного дела, по которому светит до 8 лет лишения свободы, спокойно отпустили до понедельника домой.

Потому что полицейские не "могли найти" слідчого суддю...

Причем, не просто отпустили, а еще и предоставили охрану и сопровождение.

Перечитайте еще раз: МВД объявляет фигуранта уголовного дела во всеукраинский розыск, а полицейские из райотдела отпускают его домой, предоставив охрану...

По имеющейся информации, у маньяка и садиста нашлись какие-то высокие покровители, которые в привычном для Украины формате "порешали вопросы"...

И полиция в привычном для Украины формате пошла у решал на поводу.

Дав понять, что садист и убийца относится к списку священных коров.

В который раз продемонстрировав, что закон в Украине - это уже даже не половая тряпка, а просто лужа нечистот, через которую просто брезгливо переступают.

И, если мы не остановим крышевание Святогора какими-то решалами, то всех нас в этой луже привычно утопят.

Поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть возможность достучаться за выходные дни любым образом до министра Авакова, министра Петренко, генерального прокурора Луценко, премьера Гройсмана, президента Порошенко, то не пожалейте на это времени.

Та же просьба и об информировании о случившемся к тем, у кого есть выход на международные зоозащитные организации и западных политиков.

Потому что украинская власть очень не любит, когда в цивилизованном мире начинают жестко реагировать на украинский беспредел.

И после этого начинают искать выход из неприятной ситуации.

Думается, что в истории с покровительством убийце животных, о чьих "подвигах" давно известно за пределами Украины, у власти хватит разума, чтобы этим подонком пожертвовать...

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ОБНОВЛЕНИЕ:

В дополнение к написанному не могу не добавить, что не прошло и часа, как в комментариях засветился и сам Святогор.

Который, глумясь над нами в своей безнаказанности, со смехом написал