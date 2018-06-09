Я никогда не прошу о перепостах, поскольку считаю, что этот интимный акт - личное дело каждого.
Но сегодня я вынужден отойти от своих принципов и не просто просить, а взывать о перепостах.
Чтобы информация о ментовском беспределе долетела до как можно большего количества людей.
Как в Украине, так и за ее пределами.
А заодно, кто знает, и до мозга тех представителей власти, кто пока еще принимает в нашей стране решения.
Теперь суть проблемы.
Как вы помните, 7 июня был задержан, объявленный МВД в розыск, серийный убийца живых существ Алексей Святогор.
На чьих руках кровь порядка 2000 (ДВУХ ТЫСЯЧ!!!!) бездомных собак.
В чем он сам не единожды признавался, красуясь перед телекамерами.
В том числе, стреляя с балкона по птицам из винтовки с оптическим прицелом...
В розыск его объявили, потому что Святогор не являлся на допросы.
Поскольку против него под давлением общественности возбудили уголовное дело.
Вычислили его девочки-волонтеры.
После чего вызвали полицию.
И волонтеры буквально заставили правоохранителей задержать живодера и отвезти в райотдел, хотя очень не хотели этого делать...
Но в Шевченковском РОВД, пребывающего в розыске фигуранта уголовного дела, по которому светит до 8 лет лишения свободы, спокойно отпустили до понедельника домой.
Потому что полицейские не "могли найти" слідчого суддю...
Причем, не просто отпустили, а еще и предоставили охрану и сопровождение.
Перечитайте еще раз: МВД объявляет фигуранта уголовного дела во всеукраинский розыск, а полицейские из райотдела отпускают его домой, предоставив охрану...
По имеющейся информации, у маньяка и садиста нашлись какие-то высокие покровители, которые в привычном для Украины формате "порешали вопросы"...
И полиция в привычном для Украины формате пошла у решал на поводу.
Дав понять, что садист и убийца относится к списку священных коров.
В который раз продемонстрировав, что закон в Украине - это уже даже не половая тряпка, а просто лужа нечистот, через которую просто брезгливо переступают.
И, если мы не остановим крышевание Святогора какими-то решалами, то всех нас в этой луже привычно утопят.
Поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть возможность достучаться за выходные дни любым образом до министра Авакова, министра Петренко, генерального прокурора Луценко, премьера Гройсмана, президента Порошенко, то не пожалейте на это времени.
Та же просьба и об информировании о случившемся к тем, у кого есть выход на международные зоозащитные организации и западных политиков.
Потому что украинская власть очень не любит, когда в цивилизованном мире начинают жестко реагировать на украинский беспредел.
И после этого начинают искать выход из неприятной ситуации.
Думается, что в истории с покровительством убийце животных, о чьих "подвигах" давно известно за пределами Украины, у власти хватит разума, чтобы этим подонком пожертвовать...
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ОБНОВЛЕНИЕ:
В дополнение к написанному не могу не добавить, что не прошло и часа, как в комментариях засветился и сам Святогор.
Который, глумясь над нами в своей безнаказанности, со смехом написал
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