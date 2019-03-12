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"Останется одна Московская область": в сети заговорили о развале России

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В сети начали обсуждать новость о возвращении российского города Ивангорода и части Псковской области в состав Эстонии.

Об этом в Twitter написал пользователь Vitauskas, отметив, что Россия сама себя снова переиграла.

"Путинские многоходовочки начинают давать свои плоды. В Эстонии заговорили о возвращении путем референдума Ивангорода и части Псковской обл., которые входили в состав Эстонской ССР. В Госдуме заявление назвали "провокационным выпадом". Это ведь не "Крымнаш", – сказано в сообщении.

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В комментариях пользователи писали, что России пора вернуть исторические земли их истинным хозяевам. Также юзеры отмечали большую разницу в уровне жизни двух соседних, но иностранных городов – Ивангорода и Нарвы.

"Если все народы это сделают, останется одна Московская область", "В Кенинсберге достаточно сказать, что есть возможность войти в состав Германии и заплатить всего по 5000 евро, то будет один вопрос - в рублях принимаете?", " В Ивангороде 98% будут за, достаточно лишь посмотреть на уровень жизни и инфраструктуру Нарвы и Ивангорода", "Оставшаяся часть Псковсой области, часть Смоленской и Брянской вернутся на историческую родину - в Беларусь. Мы эти земли под бурачки пустим", "В сентябре ездили в Нарву прививки малышам моим делать. Да, в другую страну за прививками: ху*ло запретил эту вакцину в России. Так Ивангород и Нарва только по расстоянию близки: разница огромна, конечно, не в пользу Ивангорода", "Жители Ивангорода радостно насторожились", – писали в сети.

"Останется одна Московская область": в сети заговорили о развале России

Скриншот

"Останется одна Московская область": в сети заговорили о развале России

Скриншот

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
В Эстонии кто то пёрнул твиттаре, на Обосревателе из этого делают МОЩНУЮ НОВОСТЬ ...
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Юг Руси
Юг Руси
Мечтать не вредно, вредно не мечтать! ))))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Если капнуть всю территорию Педерации, возникает риторический вопрос, цапьё, а шо вы там про "искусственную" Украину п*здели? Даёшь рехверендум по Народным Сибирским( и не только) Республикам
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Evlanov Sergey, Так значится когда Франция, Англия завоевывала...это нормально, а когда Россия, то уже как то по другому? Тут вопрос в другом...как Украина завоевывала свои нынешние земли?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Иваненко Виталий, ключевое слово "завоевывала"! И не свистите о самой миролюбивой стране!
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