"Останется одна Московская область": в сети заговорили о развале России

В сети начали обсуждать новость о возвращении российского города Ивангорода и части Псковской области в состав Эстонии.

Об этом в Twitter написал пользователь Vitauskas, отметив, что Россия сама себя снова переиграла.

"Путинские многоходовочки начинают давать свои плоды. В Эстонии заговорили о возвращении путем референдума Ивангорода и части Псковской обл., которые входили в состав Эстонской ССР. В Госдуме заявление назвали "провокационным выпадом". Это ведь не "Крымнаш", – сказано в сообщении.

В комментариях пользователи писали, что России пора вернуть исторические земли их истинным хозяевам. Также юзеры отмечали большую разницу в уровне жизни двух соседних, но иностранных городов – Ивангорода и Нарвы.

"Если все народы это сделают, останется одна Московская область", "В Кенинсберге достаточно сказать, что есть возможность войти в состав Германии и заплатить всего по 5000 евро, то будет один вопрос - в рублях принимаете?", " В Ивангороде 98% будут за, достаточно лишь посмотреть на уровень жизни и инфраструктуру Нарвы и Ивангорода", "Оставшаяся часть Псковсой области, часть Смоленской и Брянской вернутся на историческую родину - в Беларусь. Мы эти земли под бурачки пустим", "В сентябре ездили в Нарву прививки малышам моим делать. Да, в другую страну за прививками: ху*ло запретил эту вакцину в России. Так Ивангород и Нарва только по расстоянию близки: разница огромна, конечно, не в пользу Ивангорода", "Жители Ивангорода радостно насторожились", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Путинсие многоходовочки начинают давать свои плоды. В Эстонии заговорили о возвращении путем референдума Ивангорода и части Псковской обл, которые входили в состав Эстонской ССР.

В Госдуме заявление назвали "провокационным выпадом". Это ведь не "Крымнаш"https://t.co/OWXGM7JRvZ pic.twitter.com/wZbSMIYaIM — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 11 березня 2019 р.

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