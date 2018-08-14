Осталось трое детей: в Украине умерла известная волонтер

Во вторник, 14 августа, в городе Днепре умерла известный волонтер и общественный деятель Анна Яценко.

"У нас большое горе: еще одна яркая звезда закончила свой земной путь и пошла за горизонт… Нашей Ани больше нет с нами. Молитесь за упокой души", - написала подруга активистки Марта Туманова на своей странице в Facebook

Известно, что Яценко, мать троих детей, тяжело болела - у нее диагностировали рак крови. Друзья волонтера организовали сбор средств для лечения. В начале августа Яценко перенесла операцию, но это не помогло.

facebook.com/marta.tumanova.9

Анна Яценко занималась сбором средств для лечения детей, в том числе и с онкологическими заболеваниями, а также помогала украинским бойцам на Донбассе.

По предварительной информации, похороны Яценко состоятся в среду, 15 августа, в городе Приднепровске.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове в реанимации умер известный журналист. Врачи боролись за его жизнь два дня.