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Осталось трое детей: в Украине умерла известная волонтер

48.7тЧитать новость на украинском

Во вторник, 14 августа, в городе Днепре умерла известный волонтер и общественный деятель Анна Яценко.

"У нас большое горе: еще одна яркая звезда закончила свой земной путь и пошла за горизонт… Нашей Ани больше нет с нами. Молитесь за упокой души", - написала подруга активистки Марта Туманова на своей странице в Facebook

Известно, что Яценко, мать троих детей, тяжело болела - у нее диагностировали рак крови. Друзья волонтера организовали сбор средств для лечения. В начале августа Яценко перенесла операцию, но это не помогло.

facebook.com/marta.tumanova.9

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Внезапно умер бывший народный депутат Украины. Фото

Анна Яценко занималась сбором средств для лечения детей, в том числе и с онкологическими заболеваниями, а также помогала украинским бойцам на Донбассе.

По предварительной информации, похороны Яценко состоятся в среду, 15 августа, в городе Приднепровске.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове в реанимации умер известный журналист. Врачи боролись за его жизнь два дня.

Место
УкраинаДнепр
Объект
смерть
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Комментарии на сайте не модерированы
Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
Царство Небесное и вечная память светлому человеку. Искреннее соболезнование близким и друзьям. Счастья и здоровья деткам
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7
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Вічна пам`ять та шана
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8
0
а также помогала украинским бойцам на Донбассе. Такие дела не имеют прощения, ни среди людей, ни на небесах. Заслужила.
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9
Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
, назови имя, с...ка. В таких ситуациях даже нелюди добреют, только вата злобно блеет на чужих форумах. Бумеранга тебе!
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