100 метров до Донецка: в ООС рассказали о "прорыве" ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины остаются на своих позициях, определенных Минскими договоренностями.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил начальник пресс-штаба ООС Евгений Силкин, отвечая на информацию о продвижении украинских бойцов в серой зоне в направлении Донецка.

ВСУ

"Наши военные держат только те территории, которые установлены Минскими соглашениями, никаких продвижений не было", – отметил он.

Ранее журналист Алексей Кашпоровський на своей странице в Facebook сообщил о том, что чуть больше месяца назад разведчики 24-й бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовской. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь расположены всего в нескольких сотнях метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовский район.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе раз сорвали выполнение комплекса мероприятий, определенных Минским договоренностям, по разведению сил на участке "Станица Луганская".

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