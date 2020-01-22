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22 января • обновлено в 19:33
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Остались жена и две дочери: под Киевом попрощались с погибшим бойцом ВСУ. Фото и видео

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В среду, 22 января, в Белой Церкви Киевской области попрощались с участником Операции объединенных сил Валерием Закусило.

Жизнь бойца ВСУ оборвала пуля российских оккупантов 18 января во время обстрела в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

Похороны военнослужащего 72-й отдельной мехбригады им. Черных Запорожцев организовали на "Аллее славы" кладбища "Сухой Яр". В этот день в городе объявили день траура. Попрощаться с бойцом пришли десятки людей.

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе от пуль врага погибли два воина из 72 бригады Черных Запорожцев.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
похороны ООС
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
поехал убивать чужих детей, и свои дочки остались сиротами... всё справедливо...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Закусило пусть скажет "спасибо" Порошенко и Турчинову
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Также мама Чикатило плакала, когда его расстреляли
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