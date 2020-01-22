Остались жена и две дочери: под Киевом попрощались с погибшим бойцом ВСУ. Фото и видео

В среду, 22 января, в Белой Церкви Киевской области попрощались с участником Операции объединенных сил Валерием Закусило.

Жизнь бойца ВСУ оборвала пуля российских оккупантов 18 января во время обстрела в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

Похороны военнослужащего 72-й отдельной мехбригады им. Черных Запорожцев организовали на "Аллее славы" кладбища "Сухой Яр". В этот день в городе объявили день траура. Попрощаться с бойцом пришли десятки людей.

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

В Белой Церкви попрощались с бойцом ВСУ Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе от пуль врага погибли два воина из 72 бригады Черных Запорожцев.

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