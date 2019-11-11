"Остались связи": Сивохо раскрыл своих "информаторов" в "Л/ДНР"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо имеет своих "информаторов" на оккупированной части Донбасса.

Как передает Укринформ, Сивохо во время пресс-конференции в Киеве рассказал, что получает информацию от жителей ОРДЛО "через личные связи" членов его команды – выходцев из неподконтрольных территорий.

"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все – выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, во всех остались связи там, поэтому наша информация – именно из таких личных связей.

Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов. Есть положительные изменения, конечно", – рассказал он.

Сергей Сивохо на Донбассе facebook.com/sivokho

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь воинствующее меньшинство.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!