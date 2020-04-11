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11 апреля • обновлено в 22:17
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Остались без еды из-за медреформы: врачи Львовской больницы обратились с криком души

8.6т
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Пациенты Львовской областной психиатрической больницы с началом второго этапа медреформы остались без еды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило руководство больницы. В Национальной службе здоровья Украины OBOZREVATEL пояснили, что с началом реформы таким больницам НСЗУ будет оплачивать только медицинскую часть. А что касается содержания пациентов и их реабилитации – это ложится на плечи местных властей.

"С 1 апреля Львовская областная психиатрическая больница не имеет достаточно денег на питание и содержание пациентов, большая часть из которых по медицинским или социальным показаниям не могут вернуться домой", - говорится в сообщении больницы.

Как рассказывают в самой больнице, они получили финансирование в два раза меньше, чем это было до реформы. "Этих денег не хватит даже на зарплаты, о лекарствах и средствах гигиены речь не идет", – рассказала OBOZREVATEL одна из сотрудниц областной больницы.

Медики просят неравнодушных помочь больным продуктами, средствами для стирки, а также перечислять деньги на счет благотворительного фонда "Крылья надежды".

Неравнодушные люди уже привозят в больницу продукты

Неравнодушные люди уже привозят в больницу продукты

Facebook Львовская областная клиническая психиатрическая больница

Остались без еды из-за медреформы: врачи Львовской больницы обратились с криком души

Facebook Львовская областная клиническая психиатрическая больница

Неравнодушные люди уже привозят в больницу продукты, чтобы пациенты не остались голодными из-за медицинской реформы.

Кроме этого, в больнице говорят, что из-за нововведений не будет финансироваться программа психосоциальной реабилитации больных. Невозможно будет оказывать психиатрическую помощь тем, кто из-за здоровья или обстоятельств уже не может вернуться домой или не может жить самостоятельно.

Фактически речь идет о людях, которые годами живут в лечебнице, потому что потеряли жилье или от них отказались родственники.

О людях, которые не могут вернуться домой, забыли

О людях, которые не могут вернуться домой, забыли

Однако в НСЗУ OBOZREVATEL ответили, что с 1 апреля они имеют право оплачивать только лечение пациентов. А вот об их дальнейшей судьбе, реабилитации должны заботиться местные социальные службы.

"В Украине, как и во всем мире, психиатрия находится на стыке медицинских и социальных услуг. НСЗУ перечисляет деньги, чтобы оказывать медицинскую помощь. А если человек нуждается в месте жительства, у него разрушены социальные связи и ему некуда вернуться, тогда должны подключаться местные социальные службы", – пояснили нам в НСЗУ.

Теперь по новым правилам, когда у психически больного человека сняли острую фазу в больнице, ему прописывают лечение и отправляют под присмотр семейного врача или психиатра по месту жительства.

О людях, которые не могут вернуться домой, забыли

О людях, которые не могут вернуться домой, забыли

Если же человеку некуда идти, в таком случае местные социальные службы должны устроить его, например, в интернат.

В НСЗУ считают, что у нас, по сравнению с Европой, слишком завышен срок пребывания больного в госпитале.

Однако нужно отметить, что интернаты для таких больных на местах оставляют желать лучшего. У местных властей как правило нет денег на них, там ужасные условия и плохое отношение персонала.

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Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Медицинская реформа
Место
Украина
Тег
медреформа
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Межисить Марена
Межисить Марена
Вихід ситуації доволі простий. Варто усіх психічно хворих та пацієнтів лікарень із туберкульозом поселити у домівках авторів медреформи Супрун, Гройсмана та дебілів-депутатів, які за неї голосували. Нехай вони їх годують і утримують.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Очередной прорыв нашей "министерки" сопрун в украинской медицине..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, я вам напоминаю, чтобы вы чувства реальности не теряли: на Украине 27 000 туберкулезных больных, ежедневно в среднем умирает 11 туберкулезников...
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сташинский Богдан, да это еще задолго до Супрун было, никто ничего не делает уже давно... Украина лидер в Европе по заболеваемости туберкулезом... эта болезнь - удел бедных стран...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Zhikharev Dmitry, опятьже дякуемо внучке полицая-супрун
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