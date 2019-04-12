Осталась старушка-мать и внуки: на Винничине попрощались с погибшим героем

В селе Огеевка на Винничине попрощались с защитником Украины Юрием Фармагеем, который был убит 5 апреля снайпером врага в зоне проведения ООС на Донбассе.

Он был призван на службу в порядке мобилизации в 2015 году, а в 2018 мужчина подписал контракт с ВСУ, сообщает местное издание "Vinbazar".

Похоронили бойца с военными почестями под гимн Украины. Провести его в последний путь собрались жители села и боевые товарищи.

Новости Под Киевом попрощались с погибшим на Донбассе воином ВСУ

На Винничине попрощались с погибшим героем vinbazar.com

Родился защитник 6 мая 1972 года в селе Огеевка Гайсинского района Винницкой области. У мужчины остались старушка-мать, жена, дочь, сын (служит в морской пехоте) и двое внуков.

vinbazar.com

vinbazar.com

vinbazar.com

vinbazar.com

vinbazar.com

vinbazar.com

vinbazar.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля, Харьков провел в последний путь погибшую на Донбассе женщину-добровольца, известного волонтера Яну Червоную ("Ведьму").

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