Осталась старушка-мать и внуки: на Винничине попрощались с погибшим героем

В селе Огеевка на Винничине попрощались с защитником Украины Юрием Фармагеем, который был убит 5 апреля снайпером врага в зоне проведения ООС на Донбассе.
Он был призван на службу в порядке мобилизации в 2015 году, а в 2018 мужчина подписал контракт с ВСУ, сообщает местное издание "Vinbazar".
Похоронили бойца с военными почестями под гимн Украины. Провести его в последний путь собрались жители села и боевые товарищи.
На Винничине попрощались с погибшим героем
vinbazar.com
Родился защитник 6 мая 1972 года в селе Огеевка Гайсинского района Винницкой области. У мужчины остались старушка-мать, жена, дочь, сын (служит в морской пехоте) и двое внуков.
vinbazar.com
vinbazar.com
vinbazar.com
vinbazar.com
vinbazar.com
vinbazar.com
vinbazar.com
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля, Харьков провел в последний путь погибшую на Донбассе женщину-добровольца, известного волонтера Яну Червоную ("Ведьму").
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