Остается ли коронавирус в организме навсегда: Комаровский дал ответ

Новый тип коронавируса COVID-19 не может оставаться в организме уже переболевшего им человека на протяжении долгих лет.

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Об этом, отвечая на вопрос о возможной схожести этого вируса с герпесом, рассказал на своем YouTube-канале известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, существует два вида вирусов: так называемые ДНК и РНК, которые очень отличаются друг от друга. Так, вторые имеют начало и конец и вызывают острые болезни.

"То есть, если такой забрался внутрь клетки, то рано или поздно она погибает. Вирус выходит наружу, где его поджидают антитела и тоже убивают. Клетка же исчезает, но на ее месте появляется новая", – объяснял врач.

А вот ДНК-вирус, отметил он, пробравшись внутрь клетки может очень долго там оставаться, но не уничтожает еею Такие вирусы вызывают длительные хронические болезни.

"Например, гепатит А имеет начало и конец, а гепатит В может длиться долгие годы. Вирус герпеса попадает в клетку и может жить там годами, а коронавирус, который относиться к РНК-вирусам, не может превращаться в хроническую болезнь, как и грипп. Или мы победили коронавирус, или он нас", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до одной недели.

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