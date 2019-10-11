Особый статус для Донбасса: украинцы массово выступили против

Около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, которые опубликовали на сайте в пятницу, 11 октября. Граждане Украины поддержали возвращение Донбасса на прежних условиях.

Еще 13,5% респондентов считают, что временно оккупированные территории должны после восстановления над ними контроля Украины получить больше независимости от Киева.

Украинцы выступили против особого статуса для Донбасса

Всего 10% украинцев выступили за то, чтобы оккупированному Донбассу дали особый статус.

Еще 3,3% – за отделение этих районов и создание "независимых государств", 2,9% поддержали присоединение этих территорий к России, 2,8% – за другой вариант развития событий, 11,3% затруднились с ответом.

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Опрос проводился с 4-го по 9 октября 2019 года, было опрошено 2015 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко заявил: Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

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