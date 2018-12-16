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Особняки, квартиры и элитные машины: чем владел умерший Мельник

9.2тЧитать материал на украинском

Скандальный экс-ректор Национальной академии государственной налоговой службы Украины Петр Мельник, о смерти которого стало известно 16 декабря, мог оставить после себя внушительный список имущества.

Данные деклараций до 2013 года свидетельствуют о наличии квартир, автомобилей, земельных участков и особняков, большая часть которых, передает bigmir.net, была расположена в элитных районах Киева и области.

Так, отмечается, что из публичных данных, в том числе, и решений суда о наложенном аресте, было известно, как минимум, о трех домах Мельника – 328,5, 664,9 и 160,8 квадратных метров.

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Против Мельника было открыто 4 уголовных дела

Против Мельника было открыто 4 уголовных дела

Фокус.ua

Еще один дом в родном селе Мельника Димитровке Киевской области принадлежит жене умершего экс-ректора – 103, 2 квадратных метра. Как пишут "Вести", там же можно найти еще два имения, являющиеся собственностью семьи. Масштабы поразили – кроме дома, заметили теннисный корт, пасеку и множество хозпостроек.

Дом в Димитровке

Дом в Димитровке

Вести

Остальные же строения расположены в г. Ирпень, с. Поляница Ивано-Франковской области, а также на Оболонской набережной Киева.

Дом жены в Ирпене

Дом жены в Ирпене

bigmir.net

Дом на Оболонской набережной в Киеве

Дом на Оболонской набережной в Киеве

bigmir.net

Кроме того, Мельнику принадлежала также квартира в Киеве площадью 250 квадратных метров. В целом, семья экс-ректора владела еще тремя квартирами внушительных размеров.

Мельнику принадлежала квартира в доме по ул. Институтской

Мельнику принадлежала квартира в доме по ул. Институтской

bigmir.net

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Сообщается также о наличии двух гаражей, элитных автомобилей и двух земельных участков площадью 2862 и 534 квадратных метра. Помимо того, ранее под арест суда попали еще четыре участка в Киевской и Ивано-Франковской области.

Не обделил Мельник вниманием и свою профессиональную жизнь – на ул. Староводницкой в Киеве компании "Мельник и партнеры" принадлежало больше 10 офисных помещений.

Офис по ул. Староводницкой

Офис по ул. Староводницкой

bigmir.net

Поскольку задекларированное имущество часто отличалось от того, которое попало под арест в связи с подозрением Мельника во взяточничестве и махинациях с государственным имуществом, список всех владений семьи скандального экс-ректора потерпел немало изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году с Мельника сняли обвинения по факту получения неправомерной выгоды и растраты имущества.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Мельник
Место
Украина
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