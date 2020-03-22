Количество больных с COVID-19 растёт на глазах и мы с вами прекрасно понимаем, что только когда увеличится доступ к тестированию, мы это увидим в официальной статистике.

Кстати, похожая ситуация - во всем мире, самые развитые страны, включая США, объявляли о нехватке тестов. Около недели назад мир преодолел психологический барьер в 200 тыс. только официально подтверждённых заболевших с начала эпидемии в Китае. И уже только за последнюю неделю этих случаев стало 75 тысяч, и сейчас ежедневный прирост более 30 тыс. С одной стороны, это говорит о расширении доступа к тестированию во всех странах, с другой - конечно, о нарастающей пандемии.

Уже по анализу историй болезни первых пациентов можно говорить о некоторых особенностях течения заболевания. Этот анализ может меняться по мере развития событий, но он необходим для понимания общей картины, для разработки четких алгоритмов ведения пациентов с целью предупреждения развития тяжелых форм и своевременного выявления больных:

повышение температуры тела обычно до субфебрильных цифр и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебриллитет;

несмотря на повышенную температуру тела и рентгенологические признаки пневмонии, состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;

степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких: при низком субфебриллитете может возникнуть полисегментарная пневмония, а при фебрильной - все пройти без осложнений;

возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;

может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более); таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;

частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);

насморк не характерен;

кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;

в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства;

примерно у 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;

развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными;

к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей;

приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз;

нет быстрого эффекта на проводимую терапию.

Пока больные с тяжелыми формами не доминируют. Но мы должны быть внимательны, учитывая эти особенности, к выявлению пациентов, дабы вовремя назначать лечение и тем самым сокращать количество тяжелых и критических форм, требующих ИВЛ.

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