Вот мне написали про готовность к вирусу в Киеве. Даю текст как мне послали. Имена не даю, просили не говорить.

"... По ситуации в Украине. Понимаю, что в разных областях может быть по разному, но в нашей больнице, пока ни одного случая COVID19. Что конечно к лучшему, для персонала. Я как патолог не видел подозрительных легких, у поступивших с пневмонией. Все банально-бактериально. Однако. Ноябрь-Январь 19-20, по утверждению наших терапевтов, был отмечен большим количеством неспецифических пневмоний, которые не реагировали на традиционные протоколы, и массированную антибиотикотерапию. До меня дошло два случая, которую я классифицировал как неспецифическую, интерстициальную, вирусную пневмонию. Про ковид мы еще не знали. В январе, я сам тяжело переболел вирусной инфекцией, без насморка и болей в горле, с температурой до 39,8. Мышечными болями, отдышкой, дикой слабостью и светобоязнью. Так что на плазме в пол стены не мог смотреть кино. Про читать вообще речи не было. Лечился как обычно и много спал. Под 20 часов в сутки. Ретроспективно, и я и терапевты, понимаем, что по объявленным симптомам ети случаи очень похожи на СOVID19.

То есть вспышка у нас была параллельна китайской вспышке, просто мы это еще не называли ковидом. Если отбросить популярные объяснения о том, что у нас учится много китайцев, и что они активно общаются с нашими пенсионерами, то получается:

1. Вирус уже давно находится в популяции, просто китайцы первыми удосужились обратить на него внимание и начать диагностировать.

2. Странное бурное распространение вируса в странах с хорошей медициной, и экономическим благополучием. Америка, Западная Европа.

3. Вялотекущая эпидемия в странах Восточной Европы.

4. Достаточно спокойная и скорее вынужденная поддержать мировую игру в карантин реакция России.

Почему в Украине куда вернулось более миллиона человек с эпидемических районов эпидемия вообще не дотягивает что бы называться эпидемией? Предположим власть не может диагностировать все случаи, но имея связи в ритуальном бизнесе, я могу с уверенностью утверждать, что количество работы у ритуальных салонов не увеличилось.

Если опустить рациональные объяснения, то у меня возникает следующая картина происходящего.

Кто-то имеет этот вирус в своей пробирке. Сообщения об экспериментах в этом направлении проскакивали в прессе. И занимается изучением короновирусов в целом. Этот кто-то, видя свою отсталость, и зависимость от внешней торговли со странами Запада, решается перевернуть шахматную доску, и устроить экономический бардак в мире, что бы воспользовавшись хаосом и паникой, решить свои санкционные трудности, заодно ослабить потенциальных противников, сделать их более сговорчивыми. И под шумок еще побузить, к примеру в Украине или Сирии. Этот кто-то выпускает аэрозоль с вирусом в Ухане, рядом с местами, на которые можно свалить распространения, институт вирусологии и рынок. Прекрасное место. И наблюдает за тем, как вирус распространяется, на сколько он патогенен, и на сколько смертелен. Наблюдает за действием китайских властей.

Тем временем, вирус потихоньку расползается по планете, но вспышки не очень убедительные. До эпидемии не дотягивают. Видимо, контагиозность не такая уж и высокая, не как у ветрянки. В некоторых странах какие-то агенты помогают вирусу искусственно распространяться. И появляются очаги в Италии, Испании, НЙ... Но к примеру не в Швеции, где вообще нет карантина. Картинка обеспечена, экономики начинают закрываться, и этот кто-то сидит и ждет удачного момента, что бы начать свою игру. Пока еще не начал. В странах Восточной Европы вирус вяло распространяется сам по себе, в Туркменистане (по-моему) за маску на лице и слова о вирусе - штраф. Беларусь тоже без карантина. Китай уже справился. А Запад считает рефрижераторы с покойниками и бьется над вентиляторами. В общем, сложившаяся ситуация устраивает очень многих. И даже наше недалекое правительство, получает свои коврижки за счет карантина.

Я веду к тому, что по-видимому, основной мишенью был условный Западный Мир. Вот только с какой целью это делалось, еще предстоит увидеть. Много писать не хочется, доказательства конечно лучше устно обсуждать..."

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!