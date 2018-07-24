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Основательница Femen покончила с собой в Париже

12.5тЧитать новость на украинском

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки, говорится на сайте феминистской организации "ОНА".

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

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Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала знакомая Шачко.

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Также факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

Напомним, ранее стало известно, что сын легендарной американской певицы покончил с собой.

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