Ослабление карантина в Украине: Минздрав пояснил, что остается под запретом

Юрий Сергиенко Общество 19:42, 21.05.2020 Обновлено: 19:44, 21.05.2020

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список ограничений, которые будут действовать с 22 мая по 22 июня. При этом в областях, которые соответствуют условиям для смягчения карантина, некоторые из них могут быть сняты.

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Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус инфо", верифицированным Минздравом.

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Так, в период действия адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня запрещено:

  • Работа метро.

  • Железнодорожного транспорта.

  • Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

  • Посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

  • Нахождение в общественном транспорте и общественных домах без маски.

  • Нахождение на улице без документов.

  • Самовольно покидать места самоизоляции.

  • Посещать учреждения образования, кроме ВНО, экзаменов и т.д.

  • Проведение массовых мероприятий группами лиц более 10 человек.

  • Работа кафе и ресторанов в помещении.

  • Работа ТРЦ, гостиниц, фитнес-центров.

Разрешается

  • Работа кафе и ресторанов под открытым небом.

  • Музеев под открытым небом

  • Проведение репетиций не более 50 человек.

  • Проведение кино- видеосъемки группой не более 50 человек.

При этом в регионах возможны ослабления, но при условии соответствия определенным условиям: если общее количество количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

В таких регионах разрешается

С 22 мая

  • Проводить спортивные события до 50 человек без зрителей.

  • Проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

  • Работа общественного транспорта.

  • Внутриобластные пассажироперевозки.

  • Деятельность гостиниц (кроме ресторанов).

С 25 мая

  • Работа метро (допуск при условии использования масок).

  • Посещение детских садов.

С 1 июня

  • Работа фитнес-центров.

  • Деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.

  • Межобластные перевозки.

С 10 июня

  • Работа кафе и ресторанов в помещениях.

  • Работа культурных учреждений.

  • Полноценная работа гостиниц и хостелов.

С 15 июня

  • Авиаперелеты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, каким критериям регионы должны соответствовать для ослабления карантина.

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