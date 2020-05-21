Ослабление карантина в Украине: Минздрав пояснил, что остается под запретом
Министерство здравоохранения Украины обнародовало список ограничений, которые будут действовать с 22 мая по 22 июня. При этом в областях, которые соответствуют условиям для смягчения карантина, некоторые из них могут быть сняты.
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Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус инфо", верифицированным Минздравом.
Так, в период действия адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня запрещено:
Работа метро.
Железнодорожного транспорта.
Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.
Посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.
Нахождение в общественном транспорте и общественных домах без маски.
Нахождение на улице без документов.
Самовольно покидать места самоизоляции.
Посещать учреждения образования, кроме ВНО, экзаменов и т.д.
Проведение массовых мероприятий группами лиц более 10 человек.
Работа кафе и ресторанов в помещении.
Работа ТРЦ, гостиниц, фитнес-центров.
Разрешается
Работа кафе и ресторанов под открытым небом.
Музеев под открытым небом
Проведение репетиций не более 50 человек.
Проведение кино- видеосъемки группой не более 50 человек.
При этом в регионах возможны ослабления, но при условии соответствия определенным условиям: если общее количество количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.
В таких регионах разрешается
С 22 мая
Проводить спортивные события до 50 человек без зрителей.
Проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 квадратных метров).
Работа общественного транспорта.
Внутриобластные пассажироперевозки.
Деятельность гостиниц (кроме ресторанов).
С 25 мая
Работа метро (допуск при условии использования масок).
Посещение детских садов.
С 1 июня
Работа фитнес-центров.
Деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.
Межобластные перевозки.
С 10 июня
Работа кафе и ресторанов в помещениях.
Работа культурных учреждений.
Полноценная работа гостиниц и хостелов.
С 15 июня
Авиаперелеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, каким критериям регионы должны соответствовать для ослабления карантина.