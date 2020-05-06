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6 мая • обновлено в 23:04
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Ослабление карантина: в Минздраве напомнили главное требование

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Ослабление карантина в Украине, которое запланировано с 11 мая, будет функционировать только при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Об этом заявил на брифинге в среду, 6 мая, министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории Украины. О каких изменениях идет речь? Мы делаем смягчение в сравнении с тем, что у нас на сегодняшний день", – озвучил он.

Ослабление карантина: в Минздраве напомнили главное требование

Ослабление карантина: в Минздраве напомнили главное требование

"Будет разрешено прогуливаться парками, скверами и зонами отдыха. Начнут работать заведения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ. Начнут работать заведения питания на вынос и летние площадки ресторанов и кафе. Также мы разрешим тренировки спортивных команд на открытых базах. Мы даем возможность работать нашим аудиторам, стоматологам, юристам, адвокатам, нотариусам, парикмахерским и салонам красоты", – пояснил министр.

Однако Степанов напомнил, что вся деятельность должна вестись с учетом ограничений: "Это соблюдение дистанции, масочный режим и другие меры предосторожности, чтобы избежать распространению болезни".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 22 мая, однако ввести ослабления с 11 мая.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
карантин
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