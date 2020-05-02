Прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц городского совета Черкасс из-за принятия решения об ослаблении карантина в городе.

Об этом 2 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, отметив, что его руководство осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории города Черкассы, которое противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта 2020, постановлению №14 от 27 апреля 2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля 2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Черкасская ОГА Про все

Также сообщается, что в городе работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания, а также для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах по поводу карантина в Украине. Парадокс заключается в том, что когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, зато на сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его смягчает.

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