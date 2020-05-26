Ослабление карантина с 1 июня: Ляшко рассказал, что разрешат

Начиная с 1 июня в Украине разрешат работать бассейнам, спортзалам, а также автошколам. Кроме того, восстановится движение поездов и межобластное сообщение.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, анонсировав обнародование специальных рекомендаций для заведений, с которых снимут ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение занятий в группах не более 10 человек: начнут работу автошколы. Планируется с 1 июня и запуск железнодорожного сообщения и межобластных перевозок автомобильным транспортом", – рассказал он.

"Что касается бассейнов и спортзалов – в ближайшее время на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны будут обеспечены", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком ослаблении.