Можно ли подцепить COVID-19 в парикмахерской и супермаркете и чем крайне опасен лифт. Интервью с экс-главным санврачом Украины

С 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос, а парикмахерским и салонам красоты возобновить свою деятельность.

Можно ли заразиться COVID-19 от кофе, купленного в ларьке? Опасна ли стрижка в салоне? Как снизить риск заражения при походе в супермаркет, при выходе из дома и возвращении домой? Когда в столице могут запустить метро?

На эти вопросы в первой части блиц-интервью OBOZREVATEL ответил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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Можно ли заразиться от кофе на вынос

Теоретически возможно заразиться таким образом, но практически невозможно заразиться через стакан.

Продавец возьмет стакан, нальет кофе, закроет – и всё. Но то место, которое вы будете прикладывать к губам, "сосочек" на крышке, можно протереть влажной спиртовой салфеткой или спиртовым раствором, содержащим не менее 60% спирта.

Риск есть. Он минимальный, но он есть. Если вы боитесь, то лучше вообще не покупать кофе в ларьках.

Риск заражения от кофе на вынос минимален

Парикмахерские и салоны красоты крайне опасны

Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее.

Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа.

Если вы идете в парикмахерскую или салон красоты, лучше надеть респиратор.

Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, то вероятность заражения там достаточно большая.

Но надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу.

Кроме того, в парикмахерских и салонах красоты хотя бы раз в час необходимо проводить сквозное проветривание, протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус.

Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пускай работает до утра, тогда оно убьет, по крайней мере, то, на что попадут лучи.

Если соблюдать все правила, риск можно свести к минимуму.

Если вы идете в парикмахерскую или салон красоты, лучше надеть респиратор

Что делать, чтобы не подхватить вирус в супермаркете

Как правило, люди не соблюдают дистанцию, когда стоят в очереди к кассе. Что делаю я? Когда кто-то очень близко подходит ко мне, я начинаю подкашливать. На меня смотрят подозрительно и отходят подальше.

В супермаркете и других закрытых помещениях желательно меньше касаться лица руками, носить очки. Надевайте перчатки – их можно взять прямо в магазине.

Вирус может оставаться на одежде, на волосах. Женщины могут надевать какие-то косынки или платки, чтобы прикрыть волосы. Если есть возможность, после похода в магазин можно принять душ.

Важно, когда вы приходите домой, не пылить верхней одеждой, не стряхивать ее в квартире. Мыть руки часто, при любой возможности. Если нет возможности – хотя бы протирать спиртовым раствором.

Вероятность заражения на улице близка к нулю

Вероятность заражения на улице почти нулевая, если вы прямо не подойдете к человеку, не будете с ним обниматься и целоваться. Поэтому ношение маски на улице, с моей точки зрения, не совсем оправдано.

Дистанция 2-3 метра на улице достаточна, чтобы не заразиться. Подземные переходы тоже сравнительно безопасны, потому что они продуваются.

Но раз есть документы, которые регламентируют это, то их надо соблюдать, нравится нам это или не нравится.

Самое опасное место в многоэтажках – воздух в лифте

Самое опасное место в многоквартирных домах – это лифт. Причем, не кнопка лифта – на кнопку можно нажать ключом. Самое опасное - это воздух лифта. Кто-то спустился с десятого этажа на первый, дверь открылась, он вышел, а вы раз – и зашли.

Поэтому, даже если вы живете на высоком этаже, старайтесь потихоньку ходить пешком.

Самое опасное место в многоэтажках – воздух в лифте

Метро в Киеве могут запустить в июне

Метро надо открывать в самую последнюю очередь, когда уже всё пройдет. Но открывать надо – деваться некуда. Думаю, уже в середине июня будет серьезно подниматься вопрос о том, что метро надо запускать.

Я как врач говорю: нужно всё закрыть, всех изолировать, рассадить по домам. Но я понимаю, что это нереально. Поэтому необходимо оценивать риски и принимать решения.

Метро в Киеве могут запустить в июне

Стопроцентной гарантии от заражения не может дать никто. Заразиться можно как угодно и где угодно, но выполнение этих мер сведет к минимуму риск заражения.