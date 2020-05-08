Ослабление карантина: кто получил новые спецпропуска

В связи с ослаблением карантина в Украине работники ряда направлений малого бизнеса получат спецпропуска для пользования общественным транспортом.

В то же время клиентам этого бизнеса придется пользоваться личным транспортом, добирать до необходимого места пешком или заказывать доставку. Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На последнем заседании правительства мы приняли решение относительно того, что определенный микробизнес и малый бизнес сможет возобновить работу. Это касается и стоматологии, и юридических, психологических, консалтинговых направлений", – сообщил он.

По словам министра, работники такого бизнеса получат право на пользование общественным транспортом. "Они могут получить спецпропуск, чтобы пользоваться транспортом в специальном карантинном режиме, который сейчас функционирует", – уточнил он.

Отвечая на вопрос, как в режиме ограниченного доступа до общественного транспорта до места смогут добраться клиенты этих бизнесов, чиновник сказал: "Они смогут добраться собственным транспортом, пешком или заказать доставку".

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что с 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.