Главная Новости
8 мая • обновлено в 07:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ослабление карантина: кто получил новые спецпропуска

2.4т
Читать материал на украинском

В связи с ослаблением карантина в Украине работники ряда направлений малого бизнеса получат спецпропуска для пользования общественным транспортом.

В то же время клиентам этого бизнеса придется пользоваться личным транспортом, добирать до необходимого места пешком или заказывать доставку. Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На последнем заседании правительства мы приняли решение относительно того, что определенный микробизнес и малый бизнес сможет возобновить работу. Это касается и стоматологии, и юридических, психологических, консалтинговых направлений", – сообщил он.

По словам министра, работники такого бизнеса получат право на пользование общественным транспортом. "Они могут получить спецпропуск, чтобы пользоваться транспортом в специальном карантинном режиме, который сейчас функционирует", – уточнил он.

Отвечая на вопрос, как в режиме ограниченного доступа до общественного транспорта до места смогут добраться клиенты этих бизнесов, чиновник сказал: "Они смогут добраться собственным транспортом, пешком или заказать доставку".

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что с 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги