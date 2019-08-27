"Оскотинились за 5 лет": в Крыму женщина умерла возле больницы, не дождавшись помощи. Видео с врачами

Пожилая женщина скончалась на скамейке у севастопольской городской больницы №4 во временно оккупированном Россией Крыму.

Видео с врачами опубликовано в местном паблике соцсети. По словам очевидца, женщина не дождалась "скорой помощи".

"Вчера на улице Леваневского рядом с больницей №4 на скамейке умерла бабушка. Пока вызывали "скорую" и бегали за водой, ни один врач не вышел, и бабушка умерла. Как оказалось, бабушку выписали только что из больницы, и дальше скамейки, которая находилась возле больницы, она уйти не могла", – сообщила пользователь группы "Чёрный список" "ВК" Светлана Голубева, пишет "Новый Севастополь".

Старушка на лавке, иллюстрация

"Бабушка была бездомной. Выписали её 5 августа, жила на лавочках возле Московского рынка. Врачи больницы №4 сказали, что примут, только если её "скорая" привезёт, пока "скорая" ехала, она умерла. Документы все у неё были", – ответила на сообщение пользовательница Елена Чертканова.

В Севастополе пенсионерка скончалась на скамейке прямо у больницы из которой выписалась. Врачи на просьбу вызвать скорую или сделать что-нибудь ответили отказом. Сказали, что им плевать, что происходит на улице.

Умереть возле больницы - русский мир и его достижения... pic.twitter.com/aS4Z7G9Gk1 — Голый Патриот (@GolyDovolen) August 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за ошибки врача-анестезиолога во время пластической операции скончалась 21-летняя пациентка.

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