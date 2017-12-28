"Из дыры в голове пульсирует мозг": в суд попало дело о травме в детсаду Кременчуга

Спустя два с половиной года следствие передало в суд дело о травмировании пятилетней девочки Кати Чесак в детском саду Кременчуга, в результате чего она осталась инвалидом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка ударилась головой о болт, который торчал из детского аттракциона, в результате чего чуть не умерла. Она не может ходить в школу. Учителя занимаются с Катей индивидуально. По словам школьницы, когда она открыла глаза в день происшествия – вокруг стояли ее сверстники, а за ними – воспитательница. Врачам пришлось вытаскивать из мозга осколки. После этого они впервые вырастили имплантат из стволовых клеток, чтобы закрыть серое вещество.

"7 на 7 дыра в голове, из-за которой пульсирует мозг", - вспомнила мать девочки Елена Чесак.

Следствие обвиняет в ненадлежащем исполнении обязанностей воспитательницу Кати, которая сразу же уволились из детсада и перешла в другой. А также, под подозрение попала заведующая детского заведения. Отмечается, что она до сих пор занимает должность, несмотря на то, что является женщиной пенсионного возраста. Вины обе не признают.

"Она могла упасть сама, где она, что она упала - никто не видел, или на болт или на землю", –отметил адвокат воспитательницы Александр Луценко.

По мнению прокурора Виталия Олефиренко, воспитательница допустила детей к конструкции со стульчиками и столом, которые имели болтовые укрепления. Они не соответствовали требованиям инструкции. Он пояснил, что женщина не контролировала действия воспитанников и не видела их.

После происшествия болты на аттракционе срезали, а на площадке оставили только песочницы и кирпичные беседки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в черкасском детском саду обвалился потолок.