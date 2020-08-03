Осетровое полнолуние 3 августа: чем опасно и как повлияет на людей
Осетровое полнолуние наступит в понедельник, 3 августа, в 18:59 по Киеву. Таким необычным названием явление обязано индейским племенам Северной Америки.
Полнолуние в августе 2020 года примечательно еще тем, что вблизи Луны будут заметны Юпитер и Сатурн, участвующие в параде планет. Наблюдать это событие можно невооруженным глазом – в южной части неба низко над горизонтом. Подробнее о явлении и чем оно опасно с точки зрения астрологов, рассказывает OBOZREVATEL.
Осетровое полнолуние: что это?
Августовское полнолуние называют Осетровой Луной, или также Лососевой Луной. Так, индейские племена считали, что осетровую рыбу легче всего ловить именно в полнолуние.
Также существуют названия Ежевичная Луна (из-за периода сбора ягод) и Зерновое полнолуние (приходит пора уборки злаковых культур).
Полная Луна, Юпитер и Сатурн
Три ярких небесных светила – Луна, Юпитер и Сатурн – в полнолуние образуют подобие треугольника в небе. Луна будет слева от Сатурна, Юпитер – справа.
Так, в августе 2020-го Юпитер после захода солнца хорошо виден в небе и сейчас является одной из первых звезд, которые мы можем наблюдать в сумерках. Сатурн также будет видимым после заката. Наблюдать явление можно невооруженным глазом в южной части неба низко над горизонтом.
Как повлияет Осетровое полнолуние на людей
Полнолуние 3 августа будет крайне благоприятным, прежде всего, для поиска "второй половинки", рассказал OBOZREVATEL астролог Игорь Мехеда
Именно в это полнолуние рекомендуется просить небеса о любви. Небо также слышит все просьбы о любви, считает специалист.
Астролог также добавил, что полнолуние даст возможность легко продвигать положительные идеи и усилить связь со своим ангелом-хранителем. Кроме того, по его словам, в августовское полнолуние у Вселенной можно просить фактически все, и это исполнится.
В то же время астрологи предупреждают о волне суперэмоций, которая захлестнет людей из-за того, что Луна будет находиться в знаке Водолея. Поэтому, чтобы не впасть в уныние, постарайтесь в период с 3 по 5 августа находиться в шумных компаниях или местах большого скопления людей.
Также стоит обратить внимание на здоровье. В зоне риска – икры, голени, лодыжки, сухожилия, мышцы предплечий и щитовидная железа. Сделайте профилактику этим органам и старайтесь их не нагружать в полнолуние.
Что нельзя делать в полнолуние 3 августа
Не принимайте важных решений – отложите их на более благоприятный период.
Будьте рассудительны в поиске новых ощущений.
Важно контролировать свои эмоции: существует опасность ссор, конфликтов, недоразумений в разных сферах жизни.
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