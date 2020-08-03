Осетровое полнолуние 3 августа: чем опасно и как повлияет на людей

Осетровое полнолуние наступит в понедельник, 3 августа, в 18:59 по Киеву. Таким необычным названием явление обязано индейским племенам Северной Америки.

Полнолуние в августе 2020 года примечательно еще тем, что вблизи Луны будут заметны Юпитер и Сатурн, участвующие в параде планет. Наблюдать это событие можно невооруженным глазом – в южной части неба низко над горизонтом. Подробнее о явлении и чем оно опасно с точки зрения астрологов, рассказывает OBOZREVATEL.

Осетровое полнолуние: что это?

Августовское полнолуние называют Осетровой Луной, или также Лососевой Луной. Так, индейские племена считали, что осетровую рыбу легче всего ловить именно в полнолуние.

Также существуют названия Ежевичная Луна (из-за периода сбора ягод) и Зерновое полнолуние (приходит пора уборки злаковых культур).

Августовское полнолуние называют Осетровой Луной, или также Лососевой Луной Фото: Pixabay

Полная Луна, Юпитер и Сатурн

Три ярких небесных светила – Луна, Юпитер и Сатурн – в полнолуние образуют подобие треугольника в небе. Луна будет слева от Сатурна, Юпитер – справа.

Так, в августе 2020-го Юпитер после захода солнца хорошо виден в небе и сейчас является одной из первых звезд, которые мы можем наблюдать в сумерках. Сатурн также будет видимым после заката. Наблюдать явление можно невооруженным глазом в южной части неба низко над горизонтом.

Луна, Юпитер и Сатурн образуют подобие треугольника в небе Фото: SkySafari app

Как повлияет Осетровое полнолуние на людей

Полнолуние 3 августа будет крайне благоприятным, прежде всего, для поиска "второй половинки", рассказал OBOZREVATEL астролог Игорь Мехеда

Именно в это полнолуние рекомендуется просить небеса о любви. Небо также слышит все просьбы о любви, считает специалист.

Астролог также добавил, что полнолуние даст возможность легко продвигать положительные идеи и усилить связь со своим ангелом-хранителем. Кроме того, по его словам, в августовское полнолуние у Вселенной можно просить фактически все, и это исполнится.

Полная Луна будет находиться в знаке Водолея Фото: Pixabay

В то же время астрологи предупреждают о волне суперэмоций, которая захлестнет людей из-за того, что Луна будет находиться в знаке Водолея. Поэтому, чтобы не впасть в уныние, постарайтесь в период с 3 по 5 августа находиться в шумных компаниях или местах большого скопления людей.

Также стоит обратить внимание на здоровье. В зоне риска – икры, голени, лодыжки, сухожилия, мышцы предплечий и щитовидная железа. Сделайте профилактику этим органам и старайтесь их не нагружать в полнолуние.

Что нельзя делать в полнолуние 3 августа

Не принимайте важных решений – отложите их на более благоприятный период.

Будьте рассудительны в поиске новых ощущений.

Важно контролировать свои эмоции: существует опасность ссор, конфликтов, недоразумений в разных сферах жизни.

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